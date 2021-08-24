Александр Башлачев родился в 1960 году в Череповце. После окончания школы в 1977 году пробовал поступить на журфак Ленинградского университета имени Жданова (ныне СПбГУ), но не поступил из-за отсутствия публикаций. Тогда же, в Ленинграде, познакомился с Леонидом Парфеновым, а на следующий год, в 1978-ом, поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета, учебу в котором окончил в 1983-м.

На следующий год, в 1984-м, Башлачев познакомился с музыкальным критиком Артемием Троицким, по приглашению которого отыграл серию «квартирников», в том же году переехал в Ленинград. Вступил в Ленинградский рок-клуб, работал в котельной «Камчатка» — там же, где и Виктор Цой. В 1988 году, в возрасте 27 лет Александр Башлачев погиб, выпав из окна съемной квартиры по проспекту Кузнецова. Похоронен на Ковалевском кладбище.

«Александр Башлачев считается одним из ярчайших представителей отечественной рок-культуры и русской поэзии XX века. Многие из его произведений были написаны в Санкт‑Петербурге. Башлачева высоко оценивали не только коллеги-музыканты, но и знаменитые поэты, литературные критики, секретари творческих союзов. В 2018 году исполнилось 30 лет со дня трагической смерти поэта, однако до настоящего времени памятника Башлачеву ни в России, ни в Санкт‑Петербурге нет», — добавляют в Общественной палате Петербурга, инициировавшей установку памятника.