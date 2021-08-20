Муся Тотибадзе проехалась в тропическом грузовике по Москве: премьера нового клипа «Молодость»

В музыкальном ролике Муся вместе с актерами Игорем Бычковым, Алиной Насибуллиной и Стефани Елизаветой Бурмаковой катаются по Садовому кольцу на грузовике, украшенном тропическими цветами. Режиссером видео выступила Нина Гусева. Теперь на ее счету уже три клипа для певицы — до последней работы были «В.О.Л.К.» и «Кто остановит этот дождь».

Альбом «Молодость» Муся выпустила в прошлом декабре. В нее вошли восемь композиций. Автором песен выступила сама певица, а саунд-продюсером и композитором — Иван Лубенников. В записи пластинки также принимали участие Глеб Меркулов и Максим Войтов.

Громкая ноябрьская премьера БДТ (спектакль «Джульетта» от чудо-тандема Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер!) подарила (пусть и на время!) Петербургу музу — певицу и актрису из самой гостеприимной и веселой московской арт-семьи. Муся рассказала «Собака.ru» о своей красотке-бабушке из Парижа и почему в Петербурге не комильфо носить пуховик.