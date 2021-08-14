«Я как МС Hammer, у меня новый Hummer. У меня дом в Майами, а ты живешь с мамой», — зачитывает Киркоров. И, чтобы не было сомнений, напоминает: «Делал хип-хоп в 96-ом, пока ты ходил под стол, сынок». Автором песни, аранжировки и «летней импровизации», промо-видео для соцсетей, выступил Нико Хинкиладзе, ранее также сотрудничавший с Тимати.

Но Киркоров добавил эту строчку не просто для красного словца, фактически, он и правда «делал хип-хоп в 96-ом». Даже чуть раньше. В 1995 году речитатив впервые появился в песне «Зайка моя», записанной совместно с Аллой Пугачевой и выпушенной на альбоме «Скажи солнцу: "Да!"». А в 2000-ом Киркоров представил экспериментальную пластинку «ЧелоФилия», записанную в несвойственной ему манере — здесь синтетическое звучание попсы 90-х смешалось с электроникой, диско и даже пост-панком.

На «ЧелоФилии» Киркоров уже не просто обратился к читке, а записал полноценный речитативный трек «Настроения Нет», наполненный злобой и усталостью. Автором идеи и продюсером проекта выступила сама Пугачева, 16 из 17 песен написал композитор Сергей Челобанов — еще один протеже Примадонны.