Певица МакSим опубликовала первый после выхода из комы пост. Ее переводят в обычную палату

Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — поделилась МакSим.

По словам певицы, полеты и выступления запрещены «на какой-то период по предписаниям врача» — легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. «Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», — заключила певица.

До сегодняшнего дня последний пост в Instagram-аккаунте певицы появился 15 июня. Она рассказала, что попала в больницу из-за ухудшения самочувствия. Тест на COVID-19 у МакSим был отрицательным.

О том, что 38-летняя Марина Абросимова, известная как певица МакSим, находится в больнице, стало известно 15 июня — тогда же ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи диагностировали у девушки 40-процентное поражение легких и ввели в искусственную кому. По словам менеджера певицы Маргариты Соколовой, точная дата выписки пока не называется, но «она не за горами».

«И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идет на поправку. […] Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай — такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться», — написала она.