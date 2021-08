Музыкальные новинки июля: Билли Айлиш повзрослела, Skepta утомился, а Уиллоу Смит заручилась поддержкой Аврил Лавин и ушла в поп-панк

Billie Eilish — Happier Than Ever

Второй студийный альбом 19-летней Билли Айлиш, в отличии от своего дебютного предшественника, не имеет ярко выраженного стиля и скорее возвращает к первым песням певицы. На Happier Than Ever Айлиш больше не подросток, желающий выделиться, а уверенная соул-певица, знающая, на что способен ее голос (от легато до фальцета) и как его обуздать. Вместе со своим братом Финнеасом, который традиционно выступил в качестве соавтора, Айлиш исследует пространство вокруг себя — здесь и непривычное для нее электронное звучание (Oxytocin), и босанова (Billie Bossa Nova). Happier Than Ever, при всем своем пессимизме, дает четко понять: проблемы не закончились, просто их стало чуть легче переваривать. Это больше не мрак, это светлая грусть — во всяком случае, «счастливее, чем когда-либо».