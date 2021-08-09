Музыкальные новинки июля: Билли Айлиш повзрослела, Skepta утомился, а Уиллоу Смит заручилась поддержкой Аврил Лавин и ушла в поп-панк

Пока повзрослевшая Билли Айлиш становится «счастливее, чем когда-либо», Земфира неожиданно для всех выпускает новый мини-альбом — уже третий за год. Skepta, объявивший об уходе из большой игры, выпускает пятипесенник вместо обещанного сингла — и что-то нам подсказывает, что это не конец. Редактор «Собака.ru» Даша Гладких нахваталась «плохих привычек», уверовала в «магию», исполнила пару песен в «karaoke» и теперь рассказывает о главных релизах прошедшего месяца.
Земфира — «Ах»
Земфира как будто наверстывает после перерыва длиной в восемь лет. После грузного полноформатника «Бордерлайн» и сингла «Гудбай» певица выпускает третий за год релиз. Мини-альбом «Ах» пускай и состоит из всего четырех композиций, достаточно уверенный для того, чтобы претендовать на звание одного из лучших (и самых подходящих) этим летом. Открывающая композиция солнечная («Ах, какие здесь горы!») и прифанкованная. «Почта» отсылает к раннему творчеству — с гитарным боем и почти легкомысленным, понятным каждому припевом «И как обычно, ночью, я вычищу всю почту». «Мелодрама», еще одна летняя и мелодичная на новом мини-альбоме, как будто зазывает на прогулку: ведь «сегодня ночью, сегодня утром, сегодня или никогда». За музыку отвечал гитарист и клавишник Земфиры Дмитрий Емельянов, которого можно увидеть на обложке на обложке нового мини-альбома. За фотографии — муза Рената Литвинова.
Billie Eilish — Happier Than Ever
Второй студийный альбом 19-летней Билли Айлиш, в отличии от своего дебютного предшественника, не имеет ярко выраженного стиля и скорее возвращает к первым песням певицы. На Happier Than Ever Айлиш больше не подросток, желающий выделиться, а уверенная соул-певица, знающая, на что способен ее голос (от легато до фальцета) и как его обуздать. Вместе со своим братом Финнеасом, который традиционно выступил в качестве соавтора, Айлиш исследует пространство вокруг себя — здесь и непривычное для нее электронное звучание (Oxytocin), и босанова (Billie Bossa Nova). Happier Than Ever, при всем своем пессимизме, дает четко понять: проблемы не закончились, просто их стало чуть легче переваривать. Это больше не мрак, это светлая грусть — во всяком случае, «счастливее, чем когда-либо».
Скриптонит, Индаблэк и qurt — «Плохие привычки»
Тайные послания Скриптонита: если сложить названия двух крупных релизов рэпера в 2021 году, получится считать наставление: «Свистки и бумажки» — «Плохие привычки». Последний — мастерски спродюсированная коллаборация от рэп-визионеров. И Индаблэк, и qurt — артисты лейбла Musica36, основанного Скриптонитом. Оба присоединились к нему не так давно — весной 2021 года. Основой к релизу стали песни, записанные музыкантами на writing-кемпе: они выезжали за город совместно с другими артистами и работали над музыкой в свободном режиме. Вместе музыканты вспоминают Эминема, говорят, что «Москва слезам не верит» и иронизируют над слухами, витающими вокруг известных людей. На первой неделе «Плохие привычки» возглавили чарты Apple Music, потеснив даже Билли Айлиш. «В детстве я думал, быть взрослым — классно. Еще никогда так не ошибался».
Half Waif — Mythopoetics
Нанди Роуз планировала, что ее пятый альбом в рамках проекта Half Waif станет возвращением к истокам. Вместе со своим давним соавтором и продюсером Зубином Хенслером она начала работать в студии звукозаписи в Gainesville’s Pulp Arts над переосмыслением старого материала и даже отказалась от синти-попа в пользу пианино — как во вступительной Fabric и центральной Sourdough. Вместо этого Роуз покинула студию с яркой коллекцией новой музыки. Канва альбома Mythopoetics соткана из акустики, многослойного вокала и электронных аккордов, лирика сфокусирована на переживаниях и попытках принятия смертности. И, как отмечают в DIYmag, «сразу становится очевидным, как далеко зашли Нанди и Зубин, соблюдая тонкий баланс между нежностью и мощью».
BollywoodFM — «Магия»
«Начну утро с 3 в 1: злоба, ненависть, корысть. В порядке только с головой», «Магия» — второй альбом соратника и битмейкера Хаски. Творческие пути музыкантов уже разошлись по разным направлениям, и «Магия» демонстрирует разницу их подходов. На прервавшей трехлетнее молчание пластинке «кузница спонтанно написанных песен» BollywoodFM выдала зарисовки о российской действительности, фольклорные мотивы, жуткие сюжеты и неожиданные фиты — в том числе с трио ЛАУД и группой «Хадн дадн».
Willow — lately I feel EVERYTHING
Работая над новой пластинкой, дочь Уилла Смита заручилась поддержкой барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера и Аврил Лавин, поэтому релиз ощущается как посвящение поп-панку нулевых. Willow экспериментирует и смешивает инди-рок, эмо и тот самый поп-панк, но не довольствуется простым перефразированием музыки, которая сформировала ее юность. Как отмечает Kerrang!, «спокойный и собранный, когда это необходимо, но ни в коем случае не лишенный сердца и страсти, этот альбом представляет собой прекрасное собрание песен артистки, стремящейся прокладывать свой собственный путь. Подъем Willow уже не остановить».
Skepta — All In
Британец Skepta еще в марте заявил, что уходит из музыки: «Я перестал записывать музыку. Песню и клип Jae5 мы сняли и записали в прошлом году в Гане. У меня на подходе еще один трек. После его премьеры я ухожу». Оказалось, не один, а сразу пять, объединенные идиомой All In — в дословном переводе означающей «устать, утомиться, вымотаться, выдохнуться». «Я всегда стремился объединять людей. В том смысле, что мы все вместе — даже если мы можем думать, что это не так, или что-то заставляет нас чувствовать, что мы постоянно соревнуемся друг с другом. Я пишу музыку, чтобы показать, что мы переживаем одно и то же. Мне странно просто делать музыку, которую люди могли скачать в 12:00 в четверг вечером у себя дома, а затем обсудить, кто лучше меня или кого я лучше. Я делаю музыку совсем не для этого. Мне нравится дарить людям моменты, которые они могут запомнить, с друзьями, с музыкой, и для этого мне также нужно выступать вживую».
Сюзанна — Karaoke Provoke
После экспериментального альбома Megalith, выпущенного после официального завершения работы с группой «Мальбэк», Сюзанна выпускает Karaoke Provoke. Более приземленный и приближенный к поп-формату, лонгплей отсылает к раннему звучанию певицы. «Я стараюсь жить так, чтобы быть счастливой. А для этого мне постоянно нужно находить что-то новое. Могу начать спонтанно заниматься скалолазанием, еще очень нравится кикбоксинг, потом пойти на контактную импровизацию или попробовать практику молчания. Мне постоянно нужно что-то новое, и это активирует во мне другое восприятие звука. Всегда нужна игра, в процессе которой я нахожу новые звучания и идеи», — объясняет Сюзанна собственные эксперименты со стилем. Саундпродюсерами релиза выступили Никита Каменский и Юрий Усачев — композитор и сооснователь российской поп-группы «Гости из будущего».
Rejjie Snow — Baw Baw Black Sheep
Если вы еще не успели как следует отдохнуть этим летом, включайте Baw Baw Black Sheep. Это релакс через слово: искренний рэпер из Дублина Реджи Сноу, получивший признание публики за свой мрачный джаз-рэп, выпустил самый позитивный релиз в своей карьере. «Здесь очень красочная музыка, а тексты в основном позитивные, потому что таким было мое душевное состояние», — говорит Реджи об альбоме. На пластинке ему удалось собрать вместе Snoh Aalegra, Tinashe, Cam O’bi, J. Ivy, RHEA, grouptherapy, а также задокументировать один из последних прижизненных куплетов MF DOOM, которого Реджи ставит в список своих главных вдохновителей. Над всеми инструменталами работал Cam O’bi.
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