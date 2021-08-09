Музыкальные новинки июля: Билли Айлиш повзрослела, Skepta утомился, а Уиллоу Смит заручилась поддержкой Аврил Лавин и ушла в поп-панк

Skepta — All In

Британец Skepta еще в марте заявил, что уходит из музыки: «Я перестал записывать музыку. Песню и клип Jae5 мы сняли и записали в прошлом году в Гане. У меня на подходе еще один трек. После его премьеры я ухожу». Оказалось, не один, а сразу пять, объединенные идиомой All In — в дословном переводе означающей «устать, утомиться, вымотаться, выдохнуться». «Я всегда стремился объединять людей. В том смысле, что мы все вместе — даже если мы можем думать, что это не так, или что-то заставляет нас чувствовать, что мы постоянно соревнуемся друг с другом. Я пишу музыку, чтобы показать, что мы переживаем одно и то же. Мне странно просто делать музыку, которую люди могли скачать в 12:00 в четверг вечером у себя дома, а затем обсудить, кто лучше меня или кого я лучше. Я делаю музыку совсем не для этого. Мне нравится дарить людям моменты, которые они могут запомнить, с друзьями, с музыкой, и для этого мне также нужно выступать вживую».