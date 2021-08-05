Пространство дня: в Петербурге работает первый в России коворкинг для музыкантов — с живыми пианино и звукоизолированными классами

Коворкинг для музыкантов придумал классический музыкант и петербуржец Даниил Рабовский. Совместно с командой единомышленников он открыл первую точку в 2017 году и назвал ее «репетиторием». Главной целью было запустить проект непременно в пешей доступности от консерватории. Выбрали улицу Декабристов, центр музыкального кластера Петербурга — 5 минут до Санкт-Петербургской консерватории и музыкального училища имени Римского-Корсакова, Мариинского театра, Средней специальной музыкальной школы, хорового училища имени Глинки, концертного зала Яани Кирик.

В «репетитории» оборудованы несколько классов со звукоизоляцией и шумопоглощающими панелями на стенах, настроенными акустическими пианино и даже оптимальным уровнем влажности. Также здесь можно найти то, чего недостает для занятий: принтер, пюпитры, подставки под шпили, сидушки и скамейки для регулирования высоты посадки, дополнительные парты, стулья, метрономы, зеркала, нотные доски с маркерами.

Как рассказал «Собака.ru» Рабовский, проект «успешный и нужный» — это «возможность поиграть на хороших инструментах без злых соседей».

«Мы с единомышленниками запустили в Петербурге новый проект, аналогов которому не было. В таком виде не было даже в России. На данный момент уже два филиала, новому нет еще года, планируем его расширение. Кто-то ходит к нам в обеденный перерыв, кто-то после работы или в выходной. Это и любители музыки, и музыкальные студенты, и мамочки, скучающие по прекрасному, и бизнесмены, желающие закрыть гештальт музыкальной школы», — поделился музыкант.