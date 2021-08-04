В Петербурге откроют Академию джаза

«В Петербурге особое отношение к джазу. Это единственный город, в котором есть государственная джазовая филармония, а теперь появится и Академия. Рад что ее будет курировать Игорь Бутман, который благодаря своему таланту давно стал «человеком мира», но для нас остается ленинградцем-петербуржцем», — отметил губернатор Александр Беглов.

Новое структурное подразделение музыкального училища имени Мсоргского получит название «Академия джаза и популярной музыки под кураторством Игоря Бутмана». Ожидается, что первых студентов академия примет в новом корпусе училища на Боровой улице после завершения ремонта здания в 2023 году.

Кроме того, Комитет по культуре Петербурга совместно с училищем принял решение о расширении образовательных программ. Также разработан проект государственного задания учреждению по дополнительным общеобразовательным программам эстрадно-джазового направления.

Музыкальное училище имени Мусоргского осноано в 1926 году. В 1939 году, когда отмечалось столетие со дня рождения композитора Модеста Мусоргского, училищу было присвоено его имя. Сегодня в нем обучаются около 380 студентов по специальностям «Инструментальное исполнительство», «Теория музыки», «Сольное и хоровое народное пение», «Музыкальное искусство эстрады». Игорь Бутман — выпускник этого училища.