Happier Than Ever: вышел второй студийный альбом Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш выпустила второй студийный альбом Happier Than Ever. В пластинку вошли 16 композиций, которые Айлиш написала в соавторстве со своим братом — музыкантом и продюсером Финнеасом ОʼКоннеллом.
Дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? вышел в марте 2019 года. Пластинка принесла певице пять премий «Грэмми», в том числе в главных номинациях «Альбом года», «Песня года», «Запись года» и «Лучший новый артист». Работа над вторым альбомом стала для певицы «самым насыщенным и глубоким опытом, который когда-либо случался с музыкой». «Пожалуйста, позаботьтесь об этом проекте, он значит для меня весь мир», — призналась Айлиш незадолго до релиза.
«Мы с Финнеасом [братом Билли Айлиш, соавтором и продюсером альбома] были на седьмом небе от счастья, работая над альбомом. Я так люблю каждую из песен этого проекта, что меня буквально пугает мысль о том, чтобы выпустить их в мир, где каждый сможет их послушать. Мне хочется плакать. Я так сильно выросла в процессе создания этого альбома и испытала столько самореализации и саморефлексии. Я бы хотела вернуться во времени и записать этот альбом заново, потому что это были одни из лучших дней в моей жизни», — поделилась певица.
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