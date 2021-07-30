Happier Than Ever: вышел второй студийный альбом Билли Айлиш

«Мы с Финнеасом [братом Билли Айлиш, соавтором и продюсером альбома] были на седьмом небе от счастья, работая над альбомом. Я так люблю каждую из песен этого проекта, что меня буквально пугает мысль о том, чтобы выпустить их в мир, где каждый сможет их послушать. Мне хочется плакать. Я так сильно выросла в процессе создания этого альбома и испытала столько самореализации и саморефлексии. Я бы хотела вернуться во времени и записать этот альбом заново, потому что это были одни из лучших дней в моей жизни», — поделилась певица.