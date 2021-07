Happier Than Ever: вышел второй студийный альбом Билли Айлиш

Дебютный альбом Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? вышел в марте 2019 года. Пластинка принесла певице пять премий «Грэмми», в том числе в главных номинациях «Альбом года», «Песня года», «Запись года» и «Лучший новый артист». Работа над вторым альбомом стала для певицы «самым насыщенным и глубоким опытом, который когда-либо случался с музыкой». «Пожалуйста, позаботьтесь об этом проекте, он значит для меня весь мир», — призналась Айлиш незадолго до релиза.