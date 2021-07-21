В Петербурге пройдет первый фестиваль современной джазовой музыки Rainy Hot Culture Days Jazzfest

Лейбл Rainy Days Records и проект Александра Малича «Хот Культур» проведут в Петербурге первый фестиваль современной джазовой музыки. В программе Rainy Hot Culture Days Jazzfest выступления более 30 значимых джазовых музыкантов России, США и Европы.
В списке событий программы фестиваля Rainy Hot Culture Days Jazzfest выступления более 30 значимых джазовых музыкантов России, США и Европы, образовательные сессии, диджей-сеты, съемки выпусков для YouTube-канала «Хот Культур».
Среди артистов, заявленных в лайн-апе, LRK trio, квинтет Азата Гайфуллина, Кристина Ковалева, RADHIKA DE SARAM quartet (UK), квартет Макара Кашицына, квинтет Артёма Баденко, Alina Engibaryan quartet (USA), Арсений Рыков трио, квартет Игоря Яковенко, Headz.FM и другие.
Rainy Hot Culture Days Jazzfest пройдет в Петербурге с 19 августа по октябрь 2021 года. Новая сцена Александринского театра станет местом проведения главных концертных дней с хедлайнерами фестиваля 27 августа и 4 сентября.
Подробную программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.
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