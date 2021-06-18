Brave New World: в пространстве Temple of Deer на Арсенальной набережной пройдет Odyssey Festival

Двухдневный музыкальный карнавал в новом пространстве Temple of Deer — настоящий портал в мир эмоций без границ. В день открытия выступят Aiwaska, Abdula Hasan, Angel A, Bu.Di, Betelgeize, берлинский электронщик Бен Бёмер, посланница немецкой сцены Mira и другие. В завершающий день фестиваля можно приходить с детьми. Для гостей будут работать «Терраса цветов» и «Зачарованный лес», где артисты и музыканты со всей России соберут лучшее из миры искусства — в том числе Alampa, Zventa Sventana, группировка «Еще не Вечер» и французский продюсер Viken Arman.

«Третий год фестиваля — личное достижение для каждого из нас. Сюжет нашей сказки не отсылает к Хаксли, мы дадим свою интерпретацию и манифест новому миру, чтобы направить этот поезд на нужные рельсы. Наконец нам удалось забукировать по парочке шикарных немцев и французов, не пропустите выступления воздухоплавателя Бена Бемера и культовой обитательницы берлинского Катерблау — Миры, а также Бетховена современной электроники — вундеркинда Вораклс!» — рассказал «Собака.ru» основатель фестиваля Алексей Изотов.

Odyssey Festival: Brave New World пройдет в пространстве Temple of Deer на Арсенальной набережной, 1, с 19 по 21 июня. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.