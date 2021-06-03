«Это жизнь»: вышел дебютный альбом певицы Зоя — продюсерского проекта Сергея Шнурова

Новое имя на музыкальной эстраде — Зоя. Это продюсерский проект экс-лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Пластинка отсылает к творчеству группы и провокатирует острыми текстами о женской доле, общественном мнении и даже атмосфере высокого искусства, которая «способна переписать тривиальный жизненный сюжет и преодолеть любые условности».
«Это жизнь» — это 14 песен в стиле группировки «Ленинград», написанных от лица женщины. Открывает пластинку трек «Яркая жизнь» — диалог между невидимой молчаливой подругой из провинции и уже состоявшейся Столичной Леди. «Немножко производственная лирика, со специальными профессиональными терминами», — говорит о композиции сама Зоя.
Так, в песне «Пикетчица» рассказывается о «противостоянии власти и, в частности, власти мужского дискурса», в песне «Рай» — о «зыбкости бытия и быта», в композиции «Набожная» — о «конфликте веры и сексуальности», а трек «Пенсионер» дает ответ на «волнующий всех вопрос — молодость или опыт».
Сейчас альбом доступен только на «СберЗвуке». «В новом арт-проекте Сергея Шнурова жизнь бьет ключом, переливаясь и блистая всеми своими гранями. По его словам, немногие могут выдержать такой накал страстей (для этого нужен житейский опыт и взрослая смелость), поэтому у творчества Зои есть возрастное ограничение 30+», — отметили в пресс-службе стриминга.
Напомним, еще в 2019 году лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров не исключил, что в будущем у коллектива будет другой солист. Тогда он заявил, что видит себя больше в роли режиссера, чем фронтмена.
В октябре 2019 года музыкальная группировка «Ленинград» дала на «Газпром Арене» финальный концерт в рамках прощального тура. Все билеты были раскуплены еще накануне, а на стадион пришли 67 115 зрителей — это на 2005 человек больше, чем год назад, когда «Ленинград» устроил на Крестовском первое масштабное музыкальное шоу. «Собака.ru» показывает, как рассчитанный на 60 тысяч зрителей стадион вместил в себя чуть больше. А еще Шнуров получил приглашение выступить на крупнейшем музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии.
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