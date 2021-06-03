«Это жизнь»: вышел дебютный альбом певицы Зоя — продюсерского проекта Сергея Шнурова

«Это жизнь» — это 14 песен в стиле группировки «Ленинград», написанных от лица женщины. Открывает пластинку трек «Яркая жизнь» — диалог между невидимой молчаливой подругой из провинции и уже состоявшейся Столичной Леди. «Немножко производственная лирика, со специальными профессиональными терминами», — говорит о композиции сама Зоя.

Так, в песне «Пикетчица» рассказывается о «противостоянии власти и, в частности, власти мужского дискурса», в песне «Рай» — о «зыбкости бытия и быта», в композиции «Набожная» — о «конфликте веры и сексуальности», а трек «Пенсионер» дает ответ на «волнующий всех вопрос — молодость или опыт».

Сейчас альбом доступен только на «СберЗвуке». «В новом арт-проекте Сергея Шнурова жизнь бьет ключом, переливаясь и блистая всеми своими гранями. По его словам, немногие могут выдержать такой накал страстей (для этого нужен житейский опыт и взрослая смелость), поэтому у творчества Зои есть возрастное ограничение 30+», — отметили в пресс-службе стриминга.