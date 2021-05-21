Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Диана Вишнева и Ксандер Париш выступят на XXIX фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге

В числе премьер — «Тангейзер», девятая по счету опера в вагнеровском проекте Мариинского театра, которая теперь переезжает на сцену Мариинского-2. Команда постановщиков во главе с режиссером Вячеславом Стародубцевым фактически создает новую версию спектакля. Постоянное обновление у «Тангейзера» написано на роду: Вагнер сочинил эту оперу в 1845-м году и в течение всей жизни много раз к ней возвращался. Даты представлений: 17 июня и 20 июня.

Шедевр французского музыкального театра XIX века «Лакме» Лео Делиба ставят в расчете на колоратурных сопрано, способных исполнять тончайшие вокальные орнаменты и теплую, наполненную истинно французским шармом кантилену. В образе пленительной индианки Лакме готовятся выйти Ольга Пудова, Айгуль Хисматуллина и Антонина Весенина. Спектакль ставит француженка Изабель Парсьо-Пьери. Премьерные представления состоятся 26 и 27 июня.

Три сочинения Стравинского «Байка», «Мавра» и «Поцелуй феи», написанные в 1920-е годы, составят единый спектакль. «Байка» — «веселое представление с пением и музыкой». «Мавра» — опера. «Поцелуй феи» — балет. Их относят к разным периодам работы композитора, русскому и неоклассическому, но это деление условно: Стравинский во всех сочинениях остается собой. Ставит вечер лауреат «Золотой маски» 2021 года хореограф Максим Петров. В команде с ним работают художницы Альона Пикалова и Юлдус Бахтиозина, художник по свету Константин Бинкин. Премьера приурочена к году Стравинского в Мариинском театре. Даты представлений: 11 и 14 июля.