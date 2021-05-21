Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Диана Вишнева и Ксандер Париш выступят на XXIX фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге

27 мая в Петербурге стартует XXIX Международный музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей». Впервые с 1945 года в Мариинском театре поставят оперу «Орлеанская дева» Петра Чайковского. Также в рамках программы выступят певцы Анна Нетребко и Пласидо Доминго, артисты балета Диана Вишнева и Ксандер Париш и многие другие.
В программе XXIX Международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» несколько премьер. Впервые с 1945 года на сцене Мариинского театра представят оперу «Орлеанская дева» Петра Чайковского. Сюжет из рыцарских времен, четыре больших акта с балетным дивертисментом, эффектные арии, пышные ансамбли, хоры ангелов и людей, молитвы, торжественные процессии— grand opèra во французском вкусе.
Готовит новую зрелищную постановку режиссер Алексей Степанюк в соавторстве с художником Вячеславом Окуневым. В образе Иоанны выйдут меццо-сопрано Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова, Юлия Маточкина. За дирижерским пультом — художественный руководитель Мариинского театра и фестиваля «Звезды белых ночей» Гергиев. Даты представлений: 28 и 29 мая, 5, 12 и 18 июня.
В числе премьер — «Тангейзер», девятая по счету опера в вагнеровском проекте Мариинского театра, которая теперь переезжает на сцену Мариинского-2. Команда постановщиков во главе с режиссером Вячеславом Стародубцевым фактически создает новую версию спектакля. Постоянное обновление у «Тангейзера» написано на роду: Вагнер сочинил эту оперу в 1845-м году и в течение всей жизни много раз к ней возвращался. Даты представлений: 17 июня и 20 июня.
Шедевр французского музыкального театра XIX века «Лакме» Лео Делиба ставят в расчете на колоратурных сопрано, способных исполнять тончайшие вокальные орнаменты и теплую, наполненную истинно французским шармом кантилену. В образе пленительной индианки Лакме готовятся выйти Ольга Пудова, Айгуль Хисматуллина и Антонина Весенина. Спектакль ставит француженка Изабель Парсьо-Пьери. Премьерные представления состоятся 26 и 27 июня.
Три сочинения Стравинского «Байка», «Мавра» и «Поцелуй феи», написанные в 1920-е годы, составят единый спектакль. «Байка» — «веселое представление с пением и музыкой». «Мавра» — опера. «Поцелуй феи» — балет. Их относят к разным периодам работы композитора, русскому и неоклассическому, но это деление условно: Стравинский во всех сочинениях остается собой. Ставит вечер лауреат «Золотой маски» 2021 года хореограф Максим Петров. В команде с ним работают художницы Альона Пикалова и Юлдус Бахтиозина, художник по свету Константин Бинкин. Премьера приурочена к году Стравинского в Мариинском театре. Даты представлений: 11 и 14 июля.
События фестиваля
Пьер-Лоран Эмар: от Свелинка до Волконского:
Знаменитый французский пианист Пьер-Лоран Эмар, получивший признание как выдающийся интерпретатор новой музыки, играет в Концертном зале на открытии фестиваля необыкновенную программу: здесь собраны пьесы в жанре фантазии, написанные в разные музыкальные эпохи — от нидерландского мастера XV века Яна Свелинка и Моцарта до Андрея Волконского и британца Джорджа Бенджамина, с которым Эмар работал лично. Дата: 27 мая.
Бухбиндер: все сонаты Бетховена:
Имя венского пианиста Рудольфа Бухбиндера ассоциируют с бетховенским репертуаром. В течение восьми вечеров музыкант исполняет все 32 сонаты и презентует свой проект «Диабелли-2020» — цикл вариаций на тему вальса Диабелли, заказанный им современным композиторам от Леры Ауэрбах до Макса Рихтера. Концерты приурочены к прошлогоднему 250-летию Бетховена. Выступления пройдут 6–9 июля, 11–14 июля.
Пласидо Доминго: певец и дирижер:
Доминго исполнит роль генуэзского корсара и дожа Симона Бокканегры в одноименной опере Верди и представит вечер сарсуэлы (испанского аналога оперетты). Как дирижер он проведет исполнение оперы Сен-Санса «Самсон и Далила», в которой много выступал в своей артистической молодости. Даты выступлений: 25, 28 и 30 июня.
Вокальные вечера и гала-концерты оперных звезд:
В оперных гала-концертах поют Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Елена Стихина, Роман Бурденко. С сольными камерными программами выступят меццо-сопрано Ольга Бородина — в дуэте с пианистом Василием Поповым (15 июня), и Екатерина Семенчук — в дуэте с Семеном Скигиным она представит вечер романсов Чайковского (23 июня).
Фортепианная музыка:
С сольными концертами и в ансамбле с оркестром Мариинского театра выступят пианисты Денис Мацуев (14 и 15 июня) и Даниил Трифонов (27 и 29 июня). В концерте памяти павших 22 июня вместе с оркестром Российско-немецкой музыкальной академии под управлением Валерия Гергиева играет молодой канадский пианист Ян Лисецкий.
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Пьер-Лоран Эмар. Фото Марко Борггреве
Участники фестиваля пианисты Даниил Трифонов, Денис Мацуев, Рудольф Бухбиндер, Дмитрий Маслеев, Алексей Мельников, Ян Лисецкий, Семен Скигин, скрипачи Пинхас Цукерман, Лоренц Настурика-Гершовичи, альтист Вильфрид Штреле, виолончелист Златомир Фанг, органист Тьерри Эскеш, певцы Пласидо Доминго, Ферруччо Фурланетто, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова, Елена Стихина, Ильдар Абдразаков, Нажмиддин Мавлянов, артисты балета Диана Вишнева, Мария Александрова, Виктория Терешкина, Екатерина Кондаурова, Кимин Ким, Владимир Шкляров, Ксандер Париш и многие другие.
Программа фестиваля будет дополняться и публиковаться постепенно. Узнать подробнее можно по ссылке.
Все фотографии предоставлены пресс-службой Мариинского театра.
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