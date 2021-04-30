4 июня под покровом ночи Летучий Голландец «Арии» в полном боевом снаряжении войдет в воды Невы и пришвартуется в «Юбилейном». Петербуржцам обещают самое грандиозное шоу за всю историю группы. «Санкт-Петербург видел немало концертов «Арии». Группа любит своих питерских поклонников и с всегда с удовольствием играет для них. Но в этот раз вас ждет гораздо большее! И прозвучит песня, и вспыхнет свет!» — говорят организаторы.

Шоу «Гость из царства теней» группы «Ария» состоится 4 июня 2021 года. Подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.

Также в «Юбилейном» появились новые VIP-ложи — уединенные и выполненные в современном дизайне. В них есть удобны стулья, отдельный вход, балкон с креслами на трибуне, туалетные комнаты и большой стол, который можно накрыть по желанию. Можно выбрать ложу для компании любого размера — вместимость варьируется от 14 до 24 человек.