Какие песни популярны в Петербурге сегодня? Apple Music представил ежедневные чарты городов

Какие песни самые популярные в Петербурге именно сегодня? Apple Music запустил специальные чарты, в рамках которых можно узнать о последних тенденциях в музыке в более чем 100 городах мира — в том числе и в Петербурге.
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Фото: Shutterstock.com
Теперь узнать о вкусовых музыкальных предпочтениях петербуржцев можно в плейлисте «Топ-25: Санкт-Петербург». Он обновляется ежедневно и находится на странице «Чарты» в Apple Music — найти можно через вкладки «Обзор» и «Поиск». Например, сегодня, 28 апреля, самым популярным среди петербуржцев оказался Егор Крид с песней «(Не)идеальная». На 12-ом месте Иван Дорн с новинкой «Кроме тебя», на 19-ом — трек «Жить как я живу» с альбома «Свистки и бумажки» Скриптонита.
«Музыкальный сервис Apple в числе первых среди стриминговых платформ позволит познакомиться с последними тенденциями в музыке в более чем 100 городах. В отличие от стандартных чартов, которые ранжируют песни по количеству прослушиваний, новые чарты городов предлагают список 25 самых популярных треков на основе стримов и дополнительных критериев. Этот подход позволяет определить локальные тренды в музыке, подчеркнуть местную культуру и сформировать музыкальное представление о городах. Благодаря чартам городов будут услышаны не только мировые звёзды, но и локальные исполнители, только набирающие популярность», — рассказали «Собака.ru» в Apple.
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