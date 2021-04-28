Какие песни популярны в Петербурге сегодня? Apple Music представил ежедневные чарты городов

«Музыкальный сервис Apple в числе первых среди стриминговых платформ позволит познакомиться с последними тенденциями в музыке в более чем 100 городах. В отличие от стандартных чартов, которые ранжируют песни по количеству прослушиваний, новые чарты городов предлагают список 25 самых популярных треков на основе стримов и дополнительных критериев. Этот подход позволяет определить локальные тренды в музыке, подчеркнуть местную культуру и сформировать музыкальное представление о городах. Благодаря чартам городов будут услышаны не только мировые звёзды, но и локальные исполнители, только набирающие популярность», — рассказали «Собака.ru» в Apple.