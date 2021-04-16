Студент ИТМО создал гитару для новичков и людей с ограниченными возможностями здоровья

У гитары от стартапа Noli Music есть несколько режимов — стандартный, игра одной рукой и даже игра одним пальцем. В отличие от кнопочных прототипов в ней используются струны, что максимально приближает ощущения от игры к реальным. Если на обычной гитаре нужно приложить некоторое усилие, чтобы туго натянутые струны зазвучали, здесь достаточно просто прикоснуться к струне в нужном месте — специальные датчики на грифе считывают положение пальцев и дают импульс электронике для воспроизведения звука ноты из загруженных в нее сэмплов.

Еще один принцип, позаимствованный из синтезатора, это подсветка нужных нот. На гитаре можно включить режим, когда на грифе видно, какой струны и в каком месте необходимо коснуться. Контролировать точность игры позволит специально разработанное приложение. Оно будет подсказывать, удалось ли попасть в ритм и те ли акорды были зажаты. «Вы включаете интерактивный режим обучения, и у вас подсвечивается, какой аккорд вам сейчас нужно зажать. Просто нажимаете там, где горят лампочки и играете, а приложение в телефоне дает обратную связь. Так вам будет гораздо проще научиться», — отметил технический директор стартапа Максим Матвейцов.

«Я давно мечтал взять в руки гитару и исполнить любимые рок-хиты. Однако мышечная дистрофия Дюшенна не позволяла мне продвинуться в обучении. Я не отступал, продолжал тренировки, пытался освоить аккорды. Во время очередной тщетной попытки осознал, что я же не один такой. Есть еще миллионы людей, мечтающих почувствовать себя рок-звездой, но не имеющих такой возможности из-за особенностей здоровья или травм. Если дать им возможность творить, то среди них однажды обязательно появится новый Курт Кобейн», — говорит основатель стартапа Noli Music, студент ИТМО Денис Гончаров.

Как рассказали «Собака.ru» в Университете ИТМО, Авторы гитары уверены — приложение сделает разработку еще более привлекательной для широкого круга людей. В него войдет профессиональный курс игры на гитаре от преподавателя музыки из Сингапура с 18 летним стажем. Несмотря на то, что проект еще в доработке, у стартапа уже есть предзаказы из России и Америки.