Дельфин выпустил новую песню «Ладони» и посвятил ее медикам, погибшим в борьбе с COVID-19

Музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, выпустил новую песню «Ладони». Композиция посвящена памяти медиков, погибших в борьбе с COVID-19 — все средства от ее стриминга будут направлены на помощь их семьям. «Дышите миром свободно, пока мы его создаем».
В видео на песню «Ладони» Дельфин проводит параллель между изоляцией космонавтов и медиков, борющихся с коронавирусом. Главная его героиня — девушка, которая то ли находится в космическом корабле на околоземной орбите, то ли в пустой больнице. За ней через многочисленные мониторы наблюдает Дельфин, как мантру повторяя: «Мы рядом, мы с вами, мы здесь, мир на ладони весь».
«В борьбе с COVID-19 погибли тысячи медицинских работников по всему миру. Данные официальной статистики и независимых списков памяти, которые ведут врачи, разнятся. Посвящаем этот проект памяти тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти других», — говорится в титрах в конце видео.
Физический релиз нового сингла Дельфина — это лимитированный тираж виниловых пластинок, выставленных на благотворительный аукцион. Это так называемый «рок на костях», а в случае песней «Ладони» — «рок на легких». Пластинки записаны на рентгеновских снимках, которые по своим свойствам похожи на привычный винил. Все собранные средства будут направлены через фонд «Вблагодарность» на помощь семьям врачей, погибших и пострадавших в борьбе с пандемией COVID-19.
«Врач в самом высоком значении этого слова — человек без памяти о себе, живущий спасением каждого, кто доверил ему свою боль. Однажды дав клятву, он будет идти до конца. Без любви и ненависти. Делая то, что должен», — комментирует проект Дельфин.
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