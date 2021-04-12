Дельфин выпустил новую песню «Ладони» и посвятил ее медикам, погибшим в борьбе с COVID-19

В видео на песню «Ладони» Дельфин проводит параллель между изоляцией космонавтов и медиков, борющихся с коронавирусом. Главная его героиня — девушка, которая то ли находится в космическом корабле на околоземной орбите, то ли в пустой больнице. За ней через многочисленные мониторы наблюдает Дельфин, как мантру повторяя: «Мы рядом, мы с вами, мы здесь, мир на ладони весь».

«В борьбе с COVID-19 погибли тысячи медицинских работников по всему миру. Данные официальной статистики и независимых списков памяти, которые ведут врачи, разнятся. Посвящаем этот проект памяти тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти других», — говорится в титрах в конце видео.