Moneysutra: послушайте новый мини-альбом Tommy Cash

«Концепция Moneysutra — это коллаборации. Это про энергию между людьми, страсть и отдачу. Сделать невозможное возможным. Это про наслаждение жизнью и жизнь в моменте — эти треки заставят вас двигаться. Я загорелся идеей возвращения к корням — в то время, когда носил приспущенные штаны, и эта культура, которую я так люблю, проходит нитью сквозь все, что я делаю. Спасибо тебе, жизнь, за то, что позволяешь мне писать эти сумасшедшие песни», — поделился Томми Кэш.

Послушать мини-альбом Moneysutra Томми Кэша можно на всех цифровых площадках.