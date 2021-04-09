Moneysutra: послушайте новый мини-альбом Tommy Cash

Эстонец Томми Кэш, настоящий «Сальвадор Дали от рэпа», выпустил новый мини-альбом Moneysutra. Это пять треков-коллабораций арт-провокатора, записанных при участии Diplo, $uicideboy$, BONES, Riff Raff и Элджея.
Новый мини-альбом Moneysutra Томми Кэш посвятил идее коллаборации — поэтому на четырех треках из пяти в составе нового релиза фиты с Diplo и $uicideboy$, BONES, Элджеем, Riff Raff. Эстонский музыкант и арт-провокатор хотел выпустить мини-альбом еще год назад и приурочить его к американскому турне, но планы нарушила пандемия — поэтому ему пришлось держать на руках «все эти гигантские коллабы с музыкантами» и молчать о них.
«Концепция Moneysutra — это коллаборации. Это про энергию между людьми, страсть и отдачу. Сделать невозможное возможным. Это про наслаждение жизнью и жизнь в моменте — эти треки заставят вас двигаться. Я загорелся идеей возвращения к корням — в то время, когда носил приспущенные штаны, и эта культура, которую я так люблю, проходит нитью сквозь все, что я делаю. Спасибо тебе, жизнь, за то, что позволяешь мне писать эти сумасшедшие песни», — поделился Томми Кэш.
Послушать мини-альбом Moneysutra Томми Кэша можно на всех цифровых площадках.
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