Что за крипи-расклейки «Пропал человек» на улицах Москвы и Петербурга? Это новый альбом «тима ищет свет» — и его уже можно послушать!

На новом альбоме музыкант рассказывает истории людей, полных несовершенств, сомнений и противоречий. Герои композиций предают себя и других, причиняют боль и нарушают нормы, которым пытались следовать. В «отце» инвалид войны пытается прижиться в послевоенном обществе и топит сожаления о прошлом в алкоголе. В «тосте» героиня в разгар попойки задумывается о своей жизни и осознает ее бесцельность. Пьяница из «стыда» прячется от себя и своей звериной природы, обращаясь к зависимости.

Не находя сил изменить что-либо, некоторые из героев продолжают жить по инерции и умирают тихой нелепой смертью — как герои песни «Нелепая смерть». «Все это — самое честное видение мира, в этом альбоме нет попыток представить жизнь в лучшем, более понятном свете. Я хотел сохранить ее такой, какая она есть на самом деле, — грязной, жестокой, обманчивой, убогой, бессмысленной, но все равно при этом бесконечно ценной и прекрасной», — говорит артист.