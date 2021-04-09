Что за крипи-расклейки «Пропал человек» на улицах Москвы и Петербурга? Это новый альбом «тима ищет свет» — и его уже можно послушать!

Загадка раскрыта: теперь мы знаем, откуда взялись пугающие плакаты с надписями «Пропал человек», которые расклеивали на улицах Москвы и Петербурга последнюю неделю. Они были приурочены к выходу альбома «тима ищет свет» — и его уже можно послушать!
В начале недели на улицах Москвы и Петербурга начали появляться загадочные и пугающие плакаты «Пропал человек. Вы его видели?». По указанному на расклейках телефону загадочный голос объявлял, что «нужное время настанет 9 апреля», а на сайте шел обратный отсчет до этой даты, дополненный не менее загадочными стихотворениями. Теперь загадка раскрыта, можно больше не пугаться — так артист «тима ищет свет» намекал на выход своего нового лонгплея «Зеркало».
На новом альбоме музыкант рассказывает истории людей, полных несовершенств, сомнений и противоречий. Герои композиций предают себя и других, причиняют боль и нарушают нормы, которым пытались следовать. В «отце» инвалид войны пытается прижиться в послевоенном обществе и топит сожаления о прошлом в алкоголе. В «тосте» героиня в разгар попойки задумывается о своей жизни и осознает ее бесцельность. Пьяница из «стыда» прячется от себя и своей звериной природы, обращаясь к зависимости.
Не находя сил изменить что-либо, некоторые из героев продолжают жить по инерции и умирают тихой нелепой смертью — как герои песни «Нелепая смерть». «Все это — самое честное видение мира, в этом альбоме нет попыток представить жизнь в лучшем, более понятном свете. Я хотел сохранить ее такой, какая она есть на самом деле, — грязной, жестокой, обманчивой, убогой, бессмысленной, но все равно при этом бесконечно ценной и прекрасной», — говорит артист.
«Этот альбом про людей, которые все до единого «моральные» твари и при этом — те, на кого вы можете равняться. Мне важно показать, что уже бессмысленно сохранять те понятия, ценности и ориентиры, которыми руководствуется общество при выборе своего пути существования. Мы живем сейчас в такой пустоте, в которой только мы сами можем определить свои личные ориентиры, вместо того чтобы принимать придуманные для нас, готовые концепции», — объясняет музыкант.
Послушать новый альбом «тима ищет свет» можно на всех цифровых площадках.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.