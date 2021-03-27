Новый альбом Скриптонита «Свистки и бумажки» вышел на несколько дней раньше официального релиза

Релиз пластинки был запланирован на 30 марта, однако из-за технической ошибки альбом «Свистки и бумажки» стал доступен для прослушивания в некоторых странах. «По этой причине мы приняли решение сделать официальный релиз альбома «Свистки и бумажки» сегодня», — объяснил музыкант. Пластинка состоит из 15 треков, в том числе фиты «Рамок нет» с Федуком и «Лепесток» с группой «Сестры».