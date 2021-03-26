Рэп-музыкант «новой школы» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Obladaet выпустил новый альбом Players Club. На первой за три года полноформатной пластинке 14 треков, на саппорте — Thrill Pill, Polyana и другие.
Пластинка Players Club открывает новую главу творчества Obladaet. Здесь Назар представляет концепцию закрытого клуба, своего рода тайного общества игроков. На альбоме рэпер жонглирует символичными отсылками к азартным и спортивным играм, поддерживая общую идею альбома в том числе в названиях треков.
В поисках звука для новой пластинки Obladaet отправился в Лондон, где работал на студии с uk drill битмейкерами Ghosty, Gotcha и AV. На фитах в отметились Thrill Pill, V9 (UK), Polyana и британское объединение артистов Last Night in Paris.
«Я стал сомневаться в предыдущих схемах написания музыки, и вспомнил о том что обладаю скилами, которые давно не использовал — это касается и читки, и звука, и той фирменной атмосферы, которой, возможно, не хватало в треках периода 2019 года. Сейчас же я научился пользоваться своими сильными сторонами и темами, которые меня выделяли. Добавляя что-то новое, мы получаем классику, это звучит оригинально, с собственным персональным «оттенком» в любом жанре», — рассказывает о работе над пластинкой Obladaet.
Послушать новый альбом Obladaet Players Club можно на всех цифровых площадках.
Напомним, в августе 2020 года Obladaet презентовал совместный трек с хип-хоп артистом Feduk. Композиция получила название Billy Jean и одновременно с премьерой обзавелась клипом, главную роль в котором исполнила экс-участница трио Serebro Полина Фаворская.
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