Пластинка Players Club открывает новую главу творчества Obladaet. Здесь Назар представляет концепцию закрытого клуба, своего рода тайного общества игроков. На альбоме рэпер жонглирует символичными отсылками к азартным и спортивным играм, поддерживая общую идею альбома в том числе в названиях треков.

В поисках звука для новой пластинки Obladaet отправился в Лондон, где работал на студии с uk drill битмейкерами Ghosty, Gotcha и AV. На фитах в отметились Thrill Pill, V9 (UK), Polyana и британское объединение артистов Last Night in Paris.