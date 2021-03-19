Million Dollar Depression: послушайте новый альбом рэпера Pharaoh

Среди источников вдохновения наряду с XXXTENTACION фигурируют Nirvana, Korn и Deftones. «После нескольких полных, погруженных прослушиваний альбома «Back In Black» у меня внутри отпечатался весь темный эмоциональный фон, который Эми носила в себе», — говорит артист о композиции «Эми», посвященной покойной британской звезде Эми Уайнхаус.

Трип-хоп, необлюз, трэп и индустриальный рок — выбор стилей, которые Pharaoh использовал для максимального самовыражения. Музыкант готов говорить о том, что тлеет внутри него, на предельном уровне откровенности.

Послушать новый альбом Million Dollar Depression рэпера Pharaoh можно послушать на всех цифровых площадках.