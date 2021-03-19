Million Dollar Depression: послушайте новый альбом рэпера Pharaoh

«Мне кажется, что я привык, моя душа в мясо истерзана. Среди грязных разбитых корыт я служу для твоей души губящим лезвием», читает рэпер Pharaoh на открывающей новую пластинку Million Dollar Depression песне «Перед смертью все равны». 15 треков на альбоме пронизаны печалью и тоской, которые подкрепляется характерными клауд-рэп-битами и гитарной альтернативой.
Million Dollar Depression — второй полноценный альбом Pharaoh, выпущенный за два года. И если предшественник, лонгплей «Правило» был экскурсом в нуарный синти-поп, то сейчас рэпер предлагает более жесткое звучание — с альтернативными гитарами, грозным эксцентричным звучанием и даже акустическим unplugged-фрагментом. Как итог Pharaoh продолжает эволюционировать в комфортных для себя состояниях — раздражение, гнев, черная меланходия и общение с призраками близких по духу артистов.
Среди источников вдохновения наряду с XXXTENTACION фигурируют Nirvana, Korn и Deftones. «После нескольких полных, погруженных прослушиваний альбома «Back In Black» у меня внутри отпечатался весь темный эмоциональный фон, который Эми носила в себе», — говорит артист о композиции «Эми», посвященной покойной британской звезде Эми Уайнхаус.
Трип-хоп, необлюз, трэп и индустриальный рок — выбор стилей, которые Pharaoh использовал для максимального самовыражения. Музыкант готов говорить о том, что тлеет внутри него, на предельном уровне откровенности.
Послушать новый альбом Million Dollar Depression рэпера Pharaoh можно послушать на всех цифровых площадках.
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