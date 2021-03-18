Участница «Колибри» Ирина Кооп-Шароватова: «Мы плавно опустились на дно, чтобы оттолкнуться»

Правильно считать, что фантастические «Колибри», выросшие в уникальный коллектив, зародились как шутка, как тусовка девушек ленинградского андеграунда?

Не уверена насчет слова «тусовка». Основательница группы Наташа Пивоварова все делала уверенно. Если у нее рождалась идея — она ее декларировала! Если она загоралась, все начинало быть, случалось, происходило. У Наташи был глаз-алмаз, и в рок-клубовской тусовке — все-таки слово «тусовка»! (Смеется.) — в 1983 году, когда мы впервые начали замечать друг друга, она выбрала самых интересных для нее барышень. Нам всем повезло оказаться в одном месте и времени. Мы находились в бурлящей творческой среде: наше окружение тех лет сейчас либо в фондах Русского музея, либо на полках книжных магазинов. На первом концерте «Колибри», который мы сыграли в подростковом клубе, полиэтиленовые кулисы расписывал Олег Котельников, а зрителями были нынешние классики — поэты, музыканты, художники и писатели. Планка с самого начала была высока. Мы могли позволить себе все и все сумели! Наш тотем— колибри— это о яркости, самобытности и уникальности.

«Колибри» — источник вдохновения и цитирования новых поколений музыкантов. Ваши концерты были театрализованными, вы писали песни в духе софисти-попа, как это назвали бы сегодня. На кого равнялись?

Для того чтобы почувствовать, кто мы и что можем, взяли прекрасные 1950–60-е по стилю музыки, наряды с барахолки, ресницы, чулки, шпильки, песни Миансаровой и живой ансамбль. Рубеж 1980–90-х – золотое время для андеграундного Петербурга.