Участница «Колибри» Ирина Кооп-Шароватова: «Мы плавно опустились на дно, чтобы оттолкнуться»

Одна из солисток легендарной женской арт-поп-группы «Колибри» 30 лет спустя после дебюта в звукозаписи выпускает вместе с Инной Волковой и Еленой Юдановой альбом-эпилог «Счастья нет» (ждем этой весной!). Пока бэнд улаживает юридические формальности с релизом, уже можно послушать трек «Молодая».
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На Ирине: боди Maje
Правильно считать, что фантастические «Колибри», выросшие в уникальный коллектив, зародились как шутка, как тусовка девушек ленинградского андеграунда?
Не уверена насчет слова «тусовка». Основательница группы Наташа Пивоварова все делала уверенно. Если у нее рождалась идея — она ее декларировала! Если она загоралась, все начинало быть, случалось, происходило. У Наташи был глаз-алмаз, и в рок-клубовской тусовке — все-таки слово «тусовка»! (Смеется.) — в 1983 году, когда мы впервые начали замечать друг друга, она выбрала самых интересных для нее барышень. Нам всем повезло оказаться в одном месте и времени. Мы находились в бурлящей творческой среде: наше окружение тех лет сейчас либо в фондах Русского музея, либо на полках книжных магазинов. На первом концерте «Колибри», который мы сыграли в подростковом клубе, полиэтиленовые кулисы расписывал Олег Котельников, а зрителями были нынешние классики — поэты, музыканты, художники и писатели. Планка с самого начала была высока. Мы могли позволить себе все и все сумели! Наш тотем— колибри— это о яркости, самобытности и уникальности.
«Колибри» — источник вдохновения и цитирования новых поколений музыкантов. Ваши концерты были театрализованными, вы писали песни в духе софисти-попа, как это назвали бы сегодня. На кого равнялись?
Для того чтобы почувствовать, кто мы и что можем, взяли прекрасные 1950–60-е по стилю музыки, наряды с барахолки, ресницы, чулки, шпильки, песни Миансаровой и живой ансамбль. Рубеж 1980–90-х – золотое время для андеграундного Петербурга.
Вы готовите дополненное издание вашего дебюта «Манера поведения» для спонсоров на «Планете» — и вот спустя годы его послушали. Что чувствовали?
«Манера поведения» —это бесценный вклад талантливых музыкантов, которые загорались нашей идеей и говорили: «Боже, как красиво! Я тоже хочу участвовать». Музыканты, которые принимали участие в создании, — из «Аквариума», «Кино», Nautilus Pompilius, «Телевизора» — приходили в студию как в творческую лабораторию, и в ней рождались песни и аранжировки. Когда впервые прозвучала песня Лены «Город», нам открылся невероятный космос ее таланта. Спустя годы это звучит так же пронзительно. После этой песни за Леной утвердился статус Богини. Еще для меня была всегда совершенно непонятной композиция «Белая змея». Наташи давно нет (Наталья Пивоварова погибла в 2007 году— Прим. ред.), а эта искренность и душа Наташки льется на тебя оттуда, и это очень сильно, до слез. «Танцуй со мной» — песня, невероятно мощная, до сих пор до мурашек, написанная Наташей на смерть Цоя на следующий день после трагедии в на траурном танцполе Фонтанки, 145.
Как вы пришли к тому, чтобы создать «Бес сахара», красивый и мрачный альбом с группой Tequilajazzz, после которого Пивоварова покинула «Колибри»?
Время не стояло на месте, у каждой накопились большие взрослые вопросы, достаточное количество боли, созрело то, чем по-настоящему хотелось поделиться. У каждой оказались новые песни такого глубоко печального характера. Вопрос не столько в «печали», сколько в глубине познания жизни. И мы, и парни (Tequilajazzz.—Прим. ред.) обитали на Пушкинской, 10, там шли репетиции и рождалось полотно альбома. Окрыленность и энергия парней плюс любовь, нерв и драйв сделали материал уникальным. Но альбом вызвал шок, газеты, которые тогда многое определяли, писали об альбоме негативно, мы выпали из рейтингов, нас убрали с радио и телевидения. Все когда-то заканчивается. Нам стало неуютно, появилось раздражение. И я думаю, что если бы Наташа не ушла, группа не смогла бы развиваться.
И вот новый альбом «Счастья нет», поводом к записи которого послужили найденные в архиве записи.
Все циклично, все либо дышит, либо задыхается. Мы плавно опустились на дно, чтобы оттолкнуться. Появилось новое поколение любопытных слушателей. И помимо того, что кампания на «Планете» собрала средства для записи, стало понятно, что есть интерес к творчеству «Колибри», и он немалый. Наступил нереально мощный трансформационный 2020 год, и точно могу сказать: нам удалось. Случился творческий альянс, который вывел «Колибри» на новый уровень звучания. Кто наши герои? Виктор Санков — музыкант с красивой палитрой звучания. Олег Эмиров— композитор, старый друг, одно время участник «Колибри». Звукорежиссеры Андрей Алякринский и Борис Истомин. Фантастические обложки, написанные от руки дизайнером Андреем Шелютто. Альбом имеет все шансы оказаться нашим лучшим. И благодарю Инну Волкову и Никиту Манакова (вдохновитель создания нового альбома. — Прим. ред.), вся организация была на них.
Какие отношения связывают вас с Еленой Юдановой и Инной Волковой, через 10 лет после того как «Колибри» сыграли свой последний концерт и замолчали?
Мы вернулись в 2011 году с гастролей и больше не позвонили друг другу. Авто, давно катившееся на спущенных шинах, прикорнуло у обочины естественным образом. Мы не встречались для записи нового альбома — современные технологии творят чудеса. Пишешься один, а из частей складывается неизведанное целое. К девушкам отношусь нежно и признательно, благодарна за опыт, было и нереально весело, и так горько, что хуже некуда. Что нас связывает, так это наше творчество — навсегда! Мои последние 10 лет— это изучение истории искусств в университете, киносъемки, загородная жизнь, лес, яблони, цветы, озеро, путешествия. Я люблю природу, много времени провожу одна.
У вас на столе стоят разноцветные флаконы —это ваше новое увлечение? Ароматерапия?
Три года тому назад я попала в Италию на арома-ретрит и, познакомившись с чистыми эфирами, влюбилась в их тонкую работу по настройке психоэмоционального состояния человека. Мир ароматов бесконечен, это настоящая алхимия, которой более 5000 лет. Изучаю ароматерапию, скоро диплом. Несколько капель правильно подобранного эфирного масла способны сбалансировать настроение или помочь сосредоточиться. Это удивительный способ помогать себе и другим.
Текст: Дмитрий Первушин
Фото: Виктория Назарова
Продюсер: Лима Липа
Стиль: Анна Помыканова
Визаж: Ольга Колесова
Свет: SkyPoint
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