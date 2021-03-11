Виктор Михайлович Лебедев родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа, тогда же начал преподавать в Ленинградском государственном институте культуры имени Крупской. Являлся профессором, деканом факультета музыкального искусства эстрады СПбГИК и заведующим кафедрой мюзикла.

Авторству Лебедева принадлежат сочинения крупной формы — опера «Волшебник изумрудного города», оперетты «Охтинский мост» и «Не хочу быть королем», а также балеты и оркестровые сочинения. Наиболее широко известна его музыка к кинофильмам — «Ищите женщину», «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины — III», «Гардемарины — IV», «Трудно быть богом» и другим.

В разные годы Лебедев был награжден орденом Почета — «за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами», а также орденом Дружбы — «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист России — «за большие заслуги в области искусства».

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Виктора Михайловича Лебедева.