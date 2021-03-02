«Евровидение» в 2021 году пройдет в сокращенном формате

В 2021 году в Роттердам команды каждой страны-участницы «Евровидения» должны будут приехать в меньшем составе, чем обычно. Ограничено и число журналистов, которые смогут присутствовать на конкурсе — до 500 во время конкурса, тысяча смогут освещать событие онлайн в новом пресс-центре.

«Мы продвигаемся вперед в реализации наших планов по организации безопасного конкурса песни «Евровидение», когда все артисты будут выступать вживую в Роттердаме. При этом здоровье и безопасность всех присутствующих, включая команду и прессу, являются нашим главным приоритетом», — отметил куратор конкурса Мартин Остердаль.

Живые репетиции и выступления пройдут в роттердамской Ahoy Arena. За пять дней до вылета в Нидерланды участникам конкурса рекомендуется пройти карантин. Также все должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Решение о присутствии публики пока не принято. Конкурс пройдет 18, 20 и 22 мая.

Напомним, в 2020 году петербургская рейв-группа Little Big должна была представить Россию на «Евровидении», однако проведение мероприятия было перенесено из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, музыкантам все-таки удалось неофициально победить. Клип на песню Uno посмотрели более 188 миллионов раз — и видео стало самым просматриваемым в истории конкурса.