Группа СБПЧ презентовала мини-альбом «Со слов дерева записано верно»

Экспериментальный мини-альбом состоит из семи треков, три из которых — оригинальные, а остальные четыре — ремиксы при участии электронных продюсеров и диджеев Kotzi Brown, Cable Boy Errortica и Pioneerball. Создателем обложки стал художник Турбен.

«"Как бы тебе” — шуршащая и прыгучая ода смелым. “Напряжен” — хип-хоп, собранный из деталей совсем других жанров, записан при участии одного из самых самобытных рэперов России Котзи Брауна. “В покое” — убаюкивающий трип-хоп, тихая песня надежды. И четыре ремикса — от заикающейся электроники Pioneerball, через космический грув Сергея Булдакова, мимо настоящего бэнгера для танцполов от Cable Toy, прямиком к передовому текучему звуку Errortica», — рассказали «Собака.ru».