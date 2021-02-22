Группа Daft Punk объявила о распаде. И выпустила ролик Epilogue по этому случаю

В связи с этим группа опубликовала видео под названием Epilogue —отрывок из фильма Electroma, снятого ее участниками в 2006 году. Агент музыкантов Катрин Фразье официально подтвердила новость о распаде коллектива, однако не назвала причин.

Добавим, что Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо основали Daft Punk в 1993 году в Париже. В общей сложности они выпустили четыре альбома: «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories», а также саундтрек к фильму «Трон: Наследие» 2010 года.