Джоанна Стингрей анонсировала выход совместного альбома с Борисом Гребенщиковым «Stay Together»

В сборник войдут 12 песен, которые были написаны в конце 1984-го и в 1985 году. Возвратившись домой, певица записала их на студии. «В этом году большой праздник — 40 лет Ленинградскому рок-клубу. Я хотела что‑то сделать, ведь Рок-клуб — это очень важная часть моей жизни. И я очень рада, что пластинка выходит сейчас. Она не единственная», — заявила она.

По словам Джоанны, некоторые песни из сборника уже выпускались в других версиях. Однако в альбоме будут представлены и неизвестные композиции, в том числе «Drama» и «Welcome Us Home». Также в сборник попала «Babylon» — английская версия песни Гребенщикова.