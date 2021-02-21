Американская певица и актриса Джоанна Стингрей анонсировала выход совместного альбома с Борисом Гребенщиковым «Stay Together» в год 40-летия Ленинградского рок-клуба. Об этом она сообщила в интервью «Фонтанке».
В сборник войдут 12 песен, которые были написаны в конце 1984-го и в 1985 году. Возвратившись домой, певица записала их на студии. «В этом году большой праздник — 40 лет Ленинградскому рок-клубу. Я хотела что‑то сделать, ведь Рок-клуб — это очень важная часть моей жизни. И я очень рада, что пластинка выходит сейчас. Она не единственная», — заявила она.
По словам Джоанны, некоторые песни из сборника уже выпускались в других версиях. Однако в альбоме будут представлены и неизвестные композиции, в том числе «Drama» и «Welcome Us Home». Также в сборник попала «Babylon» — английская версия песни Гребенщикова.
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