«Это круто, но не когда кто-то в тюрьме»: посмотрите ироничный клип «Аквадискотека» Александра Гудкова и Cream Soda

Александр Гудков выпустил ироничный клип «Аквадискотека», в котором мелькают кадры из последнего расследования Алексея Навального «Дворец для Путина». Ролик опубликовали на YouTube-канале «Чикен-Карри».
Видео создавал Андрей Чаушеску, а музыку — группа Cream Soda. «Аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального!», — рассказали авторы в описании ролика.
В клипе Гудков танцует в разных локациях: под водой, в большой кальянной и в зоне с аквадискотекой — последние, как утверждает Навальный, находятся в секретном дворце Путина. В комментариях пользователи просят новый клип с названием «Склад грязи».
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