«Это круто, но не когда кто-то в тюрьме»: посмотрите ироничный клип «Аквадискотека» Александра Гудкова и Cream Soda

Видео создавал Андрей Чаушеску, а музыку — группа Cream Soda. «Аквадискотека — это круто, но не когда кто-то в тюрьме. Мы за свободную конкурентную среду в любом деле. Мы против ограничения свободы невиновных людей. За фоны благодарим видеостоки и канал Алексея Навального!», — рассказали авторы в описании ролика.