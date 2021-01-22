«Бям»: послушайте дебютный альбом петербургской поп-рок группы «Айскрим Харт»

«Айскрим Харт» — это дуэт Насти Мещеряковой и Саши Половцева. До того, как объединиться, Настя успела записать саундтрек к сериалу «Молодежка», а Саша со своей группой Hays разогреть Keane и выступить на фестивалях V-ROX, Mu:con и Zandari.

Два года назад музыканты решили переехать из Владивостока в Петербург. По их собственному признанию, за это время случилось «много хорошего и плохого, мечты загорались и гасли одна за другой, но главное, что музыка и песни становились только лучше».

Сейчас, в рамках проекта «Айскрим Харт», музыканты делают драйвовый поп-рок о любви и том, что нужно «жить здесь и сейчас, несмотря ни на что». На саппорте у дебютантов продюсер группы IOWA Олег Баранов.