«Бям»: послушайте дебютный альбом петербургской поп-рок группы «Айскрим Харт»

Петербургская поп-рок группа «Айскрим Харт» выпустила дебютный альбом «Бям». Это пять песен о чувствах, которые «вырубают ударом в голову и уносят на небо, о любви до гроба в буквальном смысле, а вообще-то и после».
«Айскрим Харт» — это дуэт Насти Мещеряковой и Саши Половцева. До того, как объединиться, Настя успела записать саундтрек к сериалу «Молодежка», а Саша со своей группой Hays разогреть Keane и выступить на фестивалях V-ROX, Mu:con и Zandari.
Два года назад музыканты решили переехать из Владивостока в Петербург. По их собственному признанию, за это время случилось «много хорошего и плохого, мечты загорались и гасли одна за другой, но главное, что музыка и песни становились только лучше».
Сейчас, в рамках проекта «Айскрим Харт», музыканты делают драйвовый поп-рок о любви и том, что нужно «жить здесь и сейчас, несмотря ни на что». На саппорте у дебютантов продюсер группы IOWA Олег Баранов.
«Для меня «Бям» — это релиз мечты, судьбоносная работа. Я отношусь к этой записи очень эмоционально. Она про любовь до гроба, про то, как ты ее находишь, теряешь и находишь снова. А еще про желание жить здесь и сейчас, несмотря ни на что. Я верю, что эти песни могут подарить слушателю драйв, энергию и слегка хулиганское настроение. С разбегу так — бям! Именно так я себя чувствую, когда слушаю их», — рассказала «Собака.ru» Настя Мещерякова.
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