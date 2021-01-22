Rehab: послушайте первый сингл с предстоящего песенного альбома Mujuice

После пятилетнего перерыва, в 2016 году Mujuice вновь вернулся к песенному жанру и выпустил пластинку Amore e morte — с десятью треками, составленными из «перекрестных ссылок» и «смысловых тегов» и рассказывающими о нравах и атмосфере середины 2010-х. Как будто не изменяя традиции, спустя еще одну пятилетку Литвинов выпускает песенник Melancholium, релиз которого назначен на 6 марта 2021 года.

Напомним, в декабре 2019 года электронный музыкант Mujuice выпустил альбом Regress. Пластинка насчитывает 8 треков, в том числе Wormwood Star, записанная при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых. Позже был презентован клип на одну из песен с альбома, Circle of Salt — психоделический триллер с Александром Кузнецовым в главной роли.