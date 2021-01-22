Rehab: послушайте первый сингл с предстоящего песенного альбома Mujuice

Мы знаем, вы этого ждали: электронный музыкант Mujuice возвращается с новым песенным альбомом. Пластинка получила название Melancholium и насчитывает 13 композиций. Чтобы скрасить ожидания (а ждать до марта!), уже можно послушать первый сингл с предстоящего альбома. «Меланхолия и ты, вместе навсегда, вместе на рехаб».
Первая вокальная пластинка московского диджея, продюсера и исполнителя Ромы Литвинова Downshifting вышла в 2011 году. На альбоме Mujuice из адепта интеллектуальной электроники неожиданно превратился в трепетного поэта. Пластинка стала резонансной для инди-музыки работой. Как напоминает Apple Music, и неудивительно — тогда «в своей тонкой, ускользающей от однозначных трактовок лирике Mujuice удалось предельно точно уловить нерв эпохи».
После пятилетнего перерыва, в 2016 году Mujuice вновь вернулся к песенному жанру и выпустил пластинку Amore e morte — с десятью треками, составленными из «перекрестных ссылок» и «смысловых тегов» и рассказывающими о нравах и атмосфере середины 2010-х. Как будто не изменяя традиции, спустя еще одну пятилетку Литвинов выпускает песенник Melancholium, релиз которого назначен на 6 марта 2021 года.
Напомним, в декабре 2019 года электронный музыкант Mujuice выпустил альбом Regress. Пластинка насчитывает 8 треков, в том числе Wormwood Star, записанная при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых. Позже был презентован клип на одну из песен с альбома, Circle of Salt — психоделический триллер с Александром Кузнецовым в главной роли.
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