Поэт ли Земфира? 22 года главного феномена русского рока

Стихи или тексты?

«Любимая учительница на литературе знакомила нас с ее стихами как с современной поэзией… это вызывало гордость за учителя…»

В столбце рекомендаций на Youtube — ≪Аривидерчи≫ из ≪Зеленого театра≫. Как же это хорошо! Дождь льет, музыкант выпускает со сцены жутко смущающуюся ворону (которая выглядит так, будто понимает содержание произведения).

Когда песня появилась, можно было ровным счетом не понимать в ней ничего, кроме того, что она великолепна. Слушать ее более осмысленно — совсем другое дело.

Элементарные вещи доходят со временем.

≪Чейндж≫ билета на деньги и назад, желание жечь корабли, а потом все же плавать на них, а возможно, даже летать. ≪Стрелки ровно на два часа≫ — разница между двумя городами.

Люди иногда ищут заложенное в этих песнях скрытое послание, словно это нравоучительные басни, в то время как они — отражение состояния, настроения.

Песни Земфиры — это то, что нужно переживать, а не интерпретировать.

Неудивительно, что, даже не понимая иногда смысла отдельных фраз, можно безошибочно считывать состояние, которое переживает лирическая героиня.

Развиваясь как поэт, Земфира по-прежнему сохраняет подкупающую искренность, что выступает залогом творческой неуязвимости (об этом она говорила еще в далеком 1999-м в Уфе корреспонденту программы ≪До 16 и старше≫).

При всей своей удивительной самобытности стихи Z порой перекликаются с произведениями других поэтов.

Мы можем проследить их родство с классической восточной поэзией, которая отличается глубиной образа,способностью выразить со щемящим правдоподобием всевозможные состояния человеческой души. Так, стихотворная форма хокку, как мы знаем, чрезвычайно аскетична.

Уходит земля из-под ног.

За легкий колос хватаюсь…

Разлуки миг наступил.

***

Прощальные стихи

На веере хотел я написать —

В руке сломался он.

***

Красное-красное солнце

В пустынной дали… Но леденит

Безжалостный ветер осенний

(все три хокку Басё).

В китайской пейзажной лирике поэт зачастую использует более привычную западному читателю поэтическую форму, но при этом выражает ту же пронзительную глубину чувств, к примеру, противопоставляя миру внешнему, официозному мир чувственный:

Я иду, с тобой простившись.

Вдоль потока ивы встали —

Опрокинутые тени

Входят в чистую струю.

Здесь не так,

Как на известном

Императорском канале, —

Здесь разлука больно ранит

Душу скорбную мою.

(Ван Вэй)