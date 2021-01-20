«Все вокруг от чистоты»: послушайте новый мини-альбом Антохи МС

Музыкант и настоящий человек-труба (и труда тоже!) Антоха МС выпустил новый мини-альбом «Все вокруг от чистоты». В него вошли четыре трека «для здоровья и веселья» — через них музыкант желает всем людям «творчески подходить к жизни и любить ее, ту самую жизнь».
«Все вокруг от чистоты» — седьмой релиз в дискографии Антохи МС. В нем музыкант продолжает пропагандировать здоровое и позитивное отношение к миру. «Все об одном и том же. Под руководством сердца и головы. По прежнему ищу новые пути и приемы самовыражения. Сочиненными песнями данного релиза я желаю всем людям быть здоровыми и веселыми, творчески подходить к жизни и любить ее, ту самую жизнь», — поделился он в своих соцсетях.
Напомним, в июне 2019 года Антоха МС выпустил полноформатный альбом «Про меня». Пластинка насчитывает 10 солнечных и непосредственных треков в узнаваемом стиле исполнителя, в котором даже гимн безденежью звучит позитивно. А еще посмотрите клип на песню «Коробка». Это добрая ностальгия по временам, когда все вопросы решались на «цу-е-фа», мама «скидывала попить», а телевизор смотрели всем двором.
Антоха МС
Я не придерживался задачи подчеркнуть русскость с помощью одежды. Но примечательно, что многое из моих вещей произведено и представлено в нашей стране. Признаюсь честно, что какие-то зарубежные меха или платки мне было бы тяжело достать. Все, что у меня есть, — это свое. Что касается ностальгии, то скажу так: проще пойти назад, чем идти вперед. В клипах нужен действительно художественный взгляд, представление о том, что может сыграть в данной обстановке, и у нас получается реализовать все составляющие для цельной картинки.
Скажем так, я нигде этому (речь идет о русской песенной традиции, — прим. ред.) не учился. Отчасти благодаря моей огромной семье, где раз на раз да и проскальзывает какое-то словцо или оборот, передавшиеся от наших дедов и прадедов, которые хранятся нами и никуда не деваются, живут. Здорово ими владеть и правильно включать в тексты, что порой бывает очень точно и придает какую-то философскую образность. Мне нравится использовать русскую народную простую форму изложения мысли, что я и применяю в своих песнях.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.