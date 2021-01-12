«Соединенные Штаты против Билли Холидей»: посмотрите трейлер байопика о певице «золотой эпохи джаза»

Билли Холидей, настоящее имя Элеанора Фейган, родилась в Филадельфии в 1915 году. В начале 1930-х Холидей начала выступать в ночных клубах Нью-Йорка, где в годы сухого закона нелегально продавалось спиртное. Слава вокалистки началась после серии записей с оркестром Тедди Уилсона в 1935-1939-х годах.

В 1949-1950-х годах Билли Холидей выступала в театрах и ночных клубах как сольная джазовая певица, сочиняла песни и снималась в кино, после чего в скором времени обрела репутацию в мире джаза. Ее известность была упрочена фильмом «Симфония в черном» (1935), в котором она снялась вместе с Дюком Эллингтоном.

После 30 лет у Холидей начались проблемы со здоровьем, ее несколько раз арестовывали за хранение и употребление наркотиков, она много пила. Последние годы жизни певица находилась под надзором полиции из-за пристрастия к наркотикам. Билли Холидей умерла в Нью-Йорке 17 июля 1959 года в возрасте 44 лет.

Фильм режиссера Ли Дэниелса, главные роли в котором исполнили Андра Дей, Треванте Родс («Лунный свет») и Гарретт Хедлунд («На дороге»), выйдет на стриминговом сервисе Hulu 26 февраля 2021 года.