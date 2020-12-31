Исследование: новогодняя музыка может вызывать стресс и раздражение

Как считают исследователи, подобные новогодние хиты лишь усиливают беспокойство людей во время праздников. Кроме того, от однотипной музыки мозг перенасыщается. Также новогодняя музыка отвлекает сотрудников, работающих в магазинах, и раздражает потребителей. Согласно опросу Consumer Reports 2011 года, 23% американцев боятся праздничной музыки.

Поскольку воспроизведение одних и тех же песен в течение всего сезона вызывает когнитивную усталость, издание советует обновлять плейлисты и контролировать громкость. Новогоднюю атмосферу можно создать и с помощью зимних ароматов, например, сосны или корицы, добавляют эксперты.