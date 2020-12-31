Исследование: новогодняя музыка может вызывать стресс и раздражение

Регулярное прослушивание новогодних композиций не только вызывает ностальгию и поднимает праздничное настроение, но и приносит вред психическому здоровью. Такие данные приводит Business Insider со ссылкой на исследование ученых.
Издание отмечает, что в преддверии Нового года многие люди слушают на повторе такие песни, как «It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas» Майкла Бубле и «All I Want for Christmas is You» Мэрайи Кэри. Однако постоянное слушание «звенящих колокольчиков» может вызвать раздражение, скуку и даже стресс.
Как считают исследователи, подобные новогодние хиты лишь усиливают беспокойство людей во время праздников. Кроме того, от однотипной музыки мозг перенасыщается. Также новогодняя музыка отвлекает сотрудников, работающих в магазинах, и раздражает потребителей. Согласно опросу Consumer Reports 2011 года, 23% американцев боятся праздничной музыки.
Поскольку воспроизведение одних и тех же песен в течение всего сезона вызывает когнитивную усталость, издание советует обновлять плейлисты и контролировать громкость. Новогоднюю атмосферу можно создать и с помощью зимних ароматов, например, сосны или корицы, добавляют эксперты.
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