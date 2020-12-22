«Ну и как я тебе сейчас?»: Face без мата и татуировок на лице в новом клипе на трек «Рейман»

Рэпер Face представил новый клип на трек «Рейман». Стилистически похожий на «Юмориста», он показывает Дремина в костюме, с личной охраной и впервые без татуировок на лице. «Да, я свел татуировки», — заявил рэпер. «Ну и как я тебе сейчас?» — спрашивает он в тексте трека.
В новом треке Face говорит об успехе, богатстве и брендах, при этом признаваясь, что «сделал брата богатым», а «сегодня настроение что-то подарить отцу». «Я сам себе хозяин, но спасибо моим фэнам, благодаря им всем я скоро выйду на арены», — читает рэпер. «Хоть кто-то в песне решил сказать о своих фанатах и сказал прямым текстом, что без них он бы не поднялся, респект», — пишут в комментариях под видео.
Последний на сегодняшний день полноформатный релиз рэпера, альбом «12», вышел в октябре 2019 года. В нем Face читает о неблагополучных семьях, «России-Бутырке» и полицейском произволе, давая слушателям понять, что отошел от трешовой повестки в пользу остросоциальной.
В 2021 году Face планирует представить новый альбом «Искренний» и, вероятно, трек «Рейман» войдет в пластинку.
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