Сергей Шнуров заявил о том, что станет отцом в третий раз

В опубликованном посте музыкант отметил, что семья провела карантин с пользой, а также объявил о будущем отцовстве. «И теперь ребеночка мы ждем», — написал он. Таким образом, у Шнурова будет третий ребенок: его старшей дочери Серафиме от первого брака 27 лет, а Аполлону от второй жены — 20 лет.