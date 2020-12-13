Сергей Шнуров заявил о том, что станет отцом в третий раз

Фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров и его супруга Ольга Абрамова готовятся к прибавлению в семье. Об этом Шнуров рассказал в Instagram сегодня, 13 декабря. В честь этого события он написал стих.
В опубликованном посте музыкант отметил, что семья провела карантин с пользой, а также объявил о будущем отцовстве. «И теперь ребеночка мы ждем», — написал он. Таким образом, у Шнурова будет третий ребенок: его старшей дочери Серафиме от первого брака 27 лет, а Аполлону от второй жены — 20 лет.
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