Zoloto выпустил новый альбом «Все вернется»

Алматинский музыкант Владимир Золотухин, известный как Zoloto, выпустил второй полноформатный альбом «Все вернется». На пластинке, обретшей более акустическое в сравнении с дебютной «8 месяцев в Вегасе» звучание, восемь треков — и даже собственное исполнение песни Шуры «Не верь слезам».
После выхода дебютной пластинки Zoloto «8 месяцев в Вегасе» Золотухин искал новую форму для следующего альбома. Он уже решил, как действовать, куда ехать, с кем работать и где искать наполнение для нового материала, но события 2020 года внесли свои коррективы в составленные планы. Это, как оказалось в перспективе, не так плохо, признается музыкант.
«В 2020 году наконец появилось время записать и по-новому переосмыслить невыпущенные песни периода 2012-2015-х годов. На этой пластинке я как будто продюсирую самого себя почти десятилетней давности. «Все вернется» — это альбом, которым я говорю «спасибо» своему прошлому, отпускаю его и тем самым открываю дорогу для нового», — рассказал «Собака.ru» музыкант.
Дебютный лонгплей Zoloto «8 месяцев в Вегасе» был презентован в апреле 2019 года. Сам музыкант позиционирует пластинку как «поп-музыку, объединившую в себе рок, хип-хоп и акустические вещи». Полноформатник рассказывает историю отечественной сцены от начала 2000-х до наших дней — отсылая как ко второму альбому Земфиры Рамазановой, так и хиту Андрея Губина «Зима-холода». В качестве приглашенного артиста выступил рэпер Масло черного тмина («Наш последний снег»).
В январе Zoloto выпустили сингл «Стихнет мотор». Композиция была представлена еще в мае 2019 года в качестве лайв-видео и теперь получила студийную запись — участие в которой принял экс-барабанщик On-The-Go Гриша Добрынин. В марте музыкант показал клип на песню «Прости меня моя любовь», снятый в Петербурге.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.