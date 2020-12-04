Zoloto выпустил новый альбом «Все вернется»

После выхода дебютной пластинки Zoloto «8 месяцев в Вегасе» Золотухин искал новую форму для следующего альбома. Он уже решил, как действовать, куда ехать, с кем работать и где искать наполнение для нового материала, но события 2020 года внесли свои коррективы в составленные планы. Это, как оказалось в перспективе, не так плохо, признается музыкант.

«В 2020 году наконец появилось время записать и по-новому переосмыслить невыпущенные песни периода 2012-2015-х годов. На этой пластинке я как будто продюсирую самого себя почти десятилетней давности. «Все вернется» — это альбом, которым я говорю «спасибо» своему прошлому, отпускаю его и тем самым открываю дорогу для нового», — рассказал «Собака.ru» музыкант.