«Самый занятой гражданин»: Директор всего записал новый сингл вместе с Машей Миногаровой

Специально для «Собака.ru»:

Осенью 2019 года я открывал московскую неделю моды семинаром на тему «Бизнес дресс-код». Открытие праздника фешена проходило на станции метро Очень Деловой Центр, а в пригласительных был обозначен строгий бизнес дресс-код для этого мероприятия. В тот вечер я уволил много людей за неправильный внешний вид, одной из них была Маша Миногарова.

Обычно после того, как я увольняю людей, их жизнь начинает меняться в лучшую сторону, вот и с Машей произошли изменения и рост KPI: вышел фильм с ее участием, она побывала в гостях у Ивана Урганта, запустила авторское онлайн шоу «Позавчерашние новости». Маша проявила себя в работе лучшим образом, и мне сразу стало интересно с ней поработать, ведь я сотрудничаю только с лучшими!

Наши секретари организовали конференс-колл, где я презентовал Маше BIG IDEA совместного предприятия, и вскоре был подписан контракт.