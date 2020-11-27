«Самый занятой гражданин»: Директор всего записал новый сингл вместе с Машей Миногаровой

Мы все этого ждали — после забавных Instagram-клипов про «много-много фотаю» модель и блогер Маша Миногарова вышла на новый уровень KPI. Вместе с Директором всего она записала трек «Самый занятой человек». Результаты проделанной работы — в пятиминутном клипе. Посмотрите его прямо сейчас, если не очень заняты!
По сюжету клипа, Директор всего увольняет своего водителя за опоздание (на одну минуту!) и решает воспользоваться каршерингом. По дороге на деловую встречу его ассистент подписывает кипу договоров, которые позже обменивает на черный кейс. На подземном паркинге Директора уже ждут сотрудники, и он начинает проводить собранием прямо из машины. Напротив — его деловой партнер Маша Миногарова, также в машине. Собрание заканчивается подписанием договора «О развитии джазовой музыки на территории РФ». Все серьезно!
Директор всего
Специально для «Собака.ru»:
Осенью 2019 года я открывал московскую неделю моды семинаром на тему «Бизнес дресс-код». Открытие праздника фешена проходило на станции метро Очень Деловой Центр, а в пригласительных был обозначен строгий бизнес дресс-код для этого мероприятия. В тот вечер я уволил много людей за неправильный внешний вид, одной из них была Маша Миногарова.
Обычно после того, как я увольняю людей, их жизнь начинает меняться в лучшую сторону, вот и с Машей произошли изменения и рост KPI: вышел фильм с ее участием, она побывала в гостях у Ивана Урганта, запустила авторское онлайн шоу «Позавчерашние новости». Маша проявила себя в работе лучшим образом, и мне сразу стало интересно с ней поработать, ведь я сотрудничаю только с лучшими!
Наши секретари организовали конференс-колл, где я презентовал Маше BIG IDEA совместного предприятия, и вскоре был подписан контракт.
«Директор всего» — проект электронного музыканта Андрея Ли (Obgon), который выбрал для себя альтер эго строгого начальника. Композиции, вошедшие в дебютный альбом «Всего», абстрактные, как электронный документооборот, непредсказуемые, как внеплановые проверки, эмоциональные, как первое собрание и долгожданные, как 13-я зарплата. Живые выступления Директора не обходятся без офисного стола и строгого костюма — не сомневаемся, при возможности он уволит каждого пришедшего.
Новый альбом Директора всего «Самый занятой гражданин» выйдет 11 декабря.
Бонус! А вот и тот самый Instagram-клип Маши Миногаровой, о котором мы говорили. В нем она открывает инстаграм и в него работает — много-много фотает, много-много фотает.
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