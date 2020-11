The Weeknd не получил ни одной номинации «Грэмми». Пока певец обвиняет премию в коррупции, его поддерживают Drake, Kid Cudi и сэр Элтон Джон

А вот список номинантов в главных категориях премии:

Песня года

Black Parade — Бейонсе

The Box — Roddy Ricch

Cardigan — Тейлор Свифт

Circles — Post Malone

Donʼt Start Now — Дуа Липа

Everything I Wanted — Билли Айлиш

I Canʼt Breathe — H.E.R.

If The World Was Ending — JP Saxe и Джулия Майклз

Запись года

Black Parade» — Бейонсе

Colors — Black Pumas

Rockstar — DaBaby и Roddy Ricch

Say So — Doja Cat

Everything I Wanted — Билли Айлиш

Donʼt Start Now — Дуа Липа

Circles — Post Malone

Savage — Megan Thee Stallion и Бейонсе.

Лучший новый артист

Ингрид Эндресс

Фиби Бриджес

Chika

Ноа Сайрус

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion.