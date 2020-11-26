The Weeknd не получил ни одной номинации «Грэмми». Пока певец обвиняет премию в коррупции, его поддерживают Drake, Kid Cudi и сэр Элтон Джон

«Грэмми останется коррумпированной. Вы должны мне, моим поклонникам и прозрачности индустрии…», — твитнул The Weeknd после объявления лонг-листа премии. В поддержку музыканта выступили коллеги по цеху. «По моему скромному мнению… «Blinding Lights» — песня года. Рекорд года», — написал сэр Элтон Джон в своем Instagram. «Эйбела ограбили», — заключил рэпер Kid Cudi.

«Я думаю, что нам нужно перестать позволять себе шокироваться каждый год из-за разногласий между значимой музыкой и этими наградами, и просто принять то, что когда-то было высочайшей формой признания, может больше не иметь значения для нынешних артистов и тех, кто придет на их место. Это прекрасное время для кого-то начать что-то новое, что мы со временем создадим и передадим будущим поколениям», — высказался в поддержку The Weeknd рэпер Drake.

Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, оргкомитет премии выдвинул Эйбелу ультиматум — отказаться от выступления на Супербоуле 8 февраля ради выступления на церемонии вручения «Грэмми» 1 февраля. По данным издания, The Weeknd сделал выбор в пользу спортивного мероприятия, из-за чего его лишили любых номинаций на музыкальную премию.