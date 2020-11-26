The Weeknd не получил ни одной номинации «Грэмми». Пока певец обвиняет премию в коррупции, его поддерживают Drake, Kid Cudi и сэр Элтон Джон

В ночь на 25 ноября Академия звукозаписи объявила номинантов ежегодной музыкальной премии «Грэмми». Лидером по числу номинаций стала певица Бейонсе — она поборется за статуэтку в девяти категориях. В лонг-лист не попал The Weeknd с пластинкой After Hours, один из заглавных треков которой, Blinding Lights, возглавлял Billboard Radio Songs Chart 19 недель подряд.
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lev radin / Shutterstock.com
«Грэмми останется коррумпированной. Вы должны мне, моим поклонникам и прозрачности индустрии…», — твитнул The Weeknd после объявления лонг-листа премии. В поддержку музыканта выступили коллеги по цеху. «По моему скромному мнению… «Blinding Lights» — песня года. Рекорд года», — написал сэр Элтон Джон в своем Instagram. «Эйбела ограбили», — заключил рэпер Kid Cudi.
«Я думаю, что нам нужно перестать позволять себе шокироваться каждый год из-за разногласий между значимой музыкой и этими наградами, и просто принять то, что когда-то было высочайшей формой признания, может больше не иметь значения для нынешних артистов и тех, кто придет на их место. Это прекрасное время для кого-то начать что-то новое, что мы со временем создадим и передадим будущим поколениям», — высказался в поддержку The Weeknd рэпер Drake.
Как сообщает TMZ со ссылкой на источники, оргкомитет премии выдвинул Эйбелу ультиматум — отказаться от выступления на Супербоуле 8 февраля ради выступления на церемонии вручения «Грэмми» 1 февраля. По данным издания, The Weeknd сделал выбор в пользу спортивного мероприятия, из-за чего его лишили любых номинаций на музыкальную премию.
The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency...— The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020
Abel was robbed man this shits weak— The Chosen One (@KidCudi) November 24, 2020
Поддержал Эйбела и Иван Ургант. В своем шоу он традиционно разместил на ноутбуке фотокарточку, иллюстрирующую главное событие прошедшего дня. На ней The Weeknd и Леонид Агутин, который также надеялся на попадание в лонг-лист премии с альбомом Lа Vida Cosmopolita, грустно сидят в интерьерах квартиры персонажа фильма «Москва слезам не верит» Гоши (он же Гога, он же Жора).
А вот список номинантов в главных категориях премии:
Песня года
Black Parade — Бейонсе
The Box — Roddy Ricch
Cardigan — Тейлор Свифт
Circles — Post Malone
Donʼt Start Now — Дуа Липа
Everything I Wanted — Билли Айлиш
I Canʼt Breathe — H.E.R.
If The World Was Ending — JP Saxe и Джулия Майклз
Запись года
Black Parade» — Бейонсе
Colors — Black Pumas
Rockstar — DaBaby и Roddy Ricch
Say So — Doja Cat
Everything I Wanted — Билли Айлиш
Donʼt Start Now — Дуа Липа
Circles — Post Malone
Savage — Megan Thee Stallion и Бейонсе.
Лучший новый артист
Ингрид Эндресс
Фиби Бриджес
Chika
Ноа Сайрус
D Smoke
Doja Cat
Kaytranada
Megan Thee Stallion.
Напомним, канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, выпустил полноформатный альбом After Hours в марте 2020 года. На пластинке, вдохновленной фильмом Мартина Скорсезе 1985 года «После работы», 14 треков — в том числе Heartless и Blinding Lights, вышедшие синглами еще до официального релиза.
Бонус! В сентябре Канье Уэст положил золотую статуэтку «Грэмми» в унитаз и помочился на нее. Был ли это жест несогласия или очередная экстравагантная выходка рэпера, неизвестно. Зато вновь актуально.
Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F— ye (@kanyewest) September 16, 2020
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