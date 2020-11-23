Группа «Кино» запишет фильм-концерт в «Севкабель Порту». И выпустит лайв-альбом!

«Мы надеемся что уже никакие обстоятельства не помешают нашим концертам в 2021 году, но на всякий случай мы придумали план Б. Мы решили снять специальный закрытый концерт группы «Кино». С большим экраном, красивым сценическим светом и полноценной концертной драматургией. Конечно, мы покажем только часть того, что мы готовим для больших шоу, но это все равно будет круто», — говорят участники группы «Кино».

Для того, чтобы реализовать задуманное, открыт краудфандинговый сбор — стоимость сценического продакшена и съемки такого концерта обойдутся музыкантам в 5-6 миллионов рублей. Можно пожертвовать сумму от 1 рубля. Спонсоры получат доступ к концерту, который состоится 23 февраля 2021 года, а также смогут раньше всех обзавестись цифровыми версиями концерта и альбомом на прозрачном виниле.