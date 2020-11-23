Группа «Кино» запишет фильм-концерт в «Севкабель Порту». И выпустит лайв-альбом!

Группа «Кино» готовиться снять специальный закрытый концерт. В качестве площадки выбран «Севкабель Порт» — здесь не только снимут фильм, но и запишут лайв-альбом. Обещают большой экран, красивый сценический свет и полноценную концертную драматургию. Но это еще не все — принять участие в записи могут петербуржцы.
«Мы надеемся что уже никакие обстоятельства не помешают нашим концертам в 2021 году, но на всякий случай мы придумали план Б. Мы решили снять специальный закрытый концерт группы «Кино». С большим экраном, красивым сценическим светом и полноценной концертной драматургией. Конечно, мы покажем только часть того, что мы готовим для больших шоу, но это все равно будет круто», — говорят участники группы «Кино».
Для того, чтобы реализовать задуманное, открыт краудфандинговый сбор — стоимость сценического продакшена и съемки такого концерта обойдутся музыкантам в 5-6 миллионов рублей. Можно пожертвовать сумму от 1 рубля. Спонсоры получат доступ к концерту, который состоится 23 февраля 2021 года, а также смогут раньше всех обзавестись цифровыми версиями концерта и альбомом на прозрачном виниле.
«Конечно, мы можем все сделать сами, поэтому в качестве цели сбора ставим символический 1 рубль. Но над подготовкой этого концерта трудятся те же люди, которые работают над новым шоу Кино уже больше двух лет. Ваше участие поможет нам достойно оплатить их труд и сделать продакшн еще лучше — взять больше камер и света, сделать выступление еще ярче. Ваше участие поможет нам достойно оплатить их труд и сделать продакшн еще лучше — взять больше камер и света, сделать выступление еще ярче», — добавляют музыканты.
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