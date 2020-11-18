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Какие треки шазамили чаще всего? Shazam назвал 100 самых популярных композиций за всю историю приложения

Shazam назвал 100 самых популярных треков, которые были распознаны пользователями через приложение наибольшее количество раз за всю историю. На первом месте оказался поп-сингл Dance Monkey австралийской певицы Tones and I — его зашазамили 36,6 миллионов раз с момента релиза в мае 2019 года.

В десятку лидеров по шазамам вошли немецкий диджей Робин Шульц с треком Lilly Wood & the Prick «Prayer in C», британский певец Passenger с композицией Let Her Go, диджей Avicii и его Wake Me Up, электронщики Major Lazer с треком Lean on, Эд Ширан с композиция Thinking Out Loud, певица Sia с Cheap Thrills, певец Gotye и дуэт Somebody That I Used to Know с певицей Kimbra, Kings, Cookin` on 3 Burners с треком This Girl, а также исполнитель Hozier и его хит Take Me to Church.

«Apple Music и Shazam предлагают уникальный опыт для меломанов по всему миру, от выдающихся возможностей распознавания музыки через Shazam до потрясающего контента Apple Music, прямых эфиров международных радиостанций и плейлистов кураторов сервиса. Оглядываясь на нашу долгую совместную историю, мы отчетливо видим, насколько похожи были наши миссии: создать идеальный мир для любителей музыки и ее творцов», — говорит вице-президент по Apple Music, Beats и международному контенту Оливер Шуссер.

Послушать все 100 главных треков по версии Shazam можно в плейлисте от Apple Music. Это более 6 часов музыки! 

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