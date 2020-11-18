Shazam назвал 100 самых популярных треков, которые были распознаны пользователями через приложение наибольшее количество раз за всю историю. На первом месте оказался поп-сингл Dance Monkey австралийской певицы Tones and I — его зашазамили 36,6 миллионов раз с момента релиза в мае 2019 года.
В десятку лидеров по шазамам вошли немецкий диджей Робин Шульц с треком Lilly Wood & the Prick «Prayer in C», британский певец Passenger с композицией Let Her Go, диджей Avicii и его Wake Me Up, электронщики Major Lazer с треком Lean on, Эд Ширан с композиция Thinking Out Loud, певица Sia с Cheap Thrills, певец Gotye и дуэт Somebody That I Used to Know с певицей Kimbra, Kings, Cookin` on 3 Burners с треком This Girl, а также исполнитель Hozier и его хит Take Me to Church.
«Apple Music и Shazam предлагают уникальный опыт для меломанов по всему миру, от выдающихся возможностей распознавания музыки через Shazam до потрясающего контента Apple Music, прямых эфиров международных радиостанций и плейлистов кураторов сервиса. Оглядываясь на нашу долгую совместную историю, мы отчетливо видим, насколько похожи были наши миссии: создать идеальный мир для любителей музыки и ее творцов», — говорит вице-президент по Apple Music, Beats и международному контенту Оливер Шуссер.
Послушать все 100 главных треков по версии Shazam можно в плейлисте от Apple Music. Это более 6 часов музыки!
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