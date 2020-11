В десятку лидеров по шазамам вошли немецкий диджей Робин Шульц с треком Lilly Wood & the Prick «Prayer in C», британский певец Passenger с композицией Let Her Go, диджей Avicii и его Wake Me Up, электронщики Major Lazer с треком Lean on, Эд Ширан с композиция Thinking Out Loud, певица Sia с Cheap Thrills, певец Gotye и дуэт Somebody That I Used to Know с певицей Kimbra, Kings, Cookin` on 3 Burners с треком This Girl, а также исполнитель Hozier и его хит Take Me to Church.