«Apple Music и Shazam предлагают уникальный опыт для меломанов по всему миру, от выдающихся возможностей распознавания музыки через Shazam до потрясающего контента Apple Music, прямых эфиров международных радиостанций и плейлистов кураторов сервиса. Оглядываясь на нашу долгую совместную историю, мы отчетливо видим, насколько похожи были наши миссии: создать идеальный мир для любителей музыки и ее творцов», — говорит вице-президент по Apple Music, Beats и международному контенту Оливер Шуссер.

Послушать все 100 главных треков по версии Shazam можно в плейлисте от Apple Music. Это более 6 часов музыки!