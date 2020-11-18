Валерий Гергиев представит на сцене Мариинского театра мировую премьеру нового сочинения Родиона Щедрина

«Приключения обезьяны» по рассказу Михаила Зощенко — новая работа Родиона Щедрина, созданная в 2020 году. Сам автор говорит о ней как о «концерте для рассказчика и солирующих инструментов (труба, валторна, флейта, арфа и ударные) в сопровождении струнного оркестра и чембало». В роли чтеца выступит актриса БДТ имени Товстоногова Полина Маликова, солирует лауреат XVI Конкурса имени Чайковского, японский пианист Мао Фудзита, за дирижерским пультом в этот вечер — художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

«Для такого композитора, как Родион Щедрин — с его умением создать емкий музыкальный характер, ухватить жест, передать индивидуальную интонацию — «Приключения обезьяны» настоящий кладезь идей. У Зощенко есть и готовая драматургия (с завязкой, двумя кульминациями, развязкой и эпилогом), и контрастное чередование «массовых» и «камерных» сцен, и «арочные» конструкции. Герои рассказа столь же колоритны и разнообразны, как оркестровые инструменты, и прямо-таки «напрашиваются» на лейтмотивы», — говорят в Мариинском театре.

Свой новый опус композитор посвящает супруге, балерине Майе Плисецкой, любившей этот рассказ Зощенко. Премьера состоится в дни празднования 95-летия со дня рождения Майи Михайловны. После петербургской премьеры «Приключения обезьяны» пройдут в Москве, в концертном зале «Зарядье».

Мировая премьера нового произведения Родиона Щедрина «Приключения обезьяны» состоится 24 ноября на сцене Концертного зала Мариинского театра. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.