Майкл Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. В восьмой раз подряд!

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, которые зарабатывают даже после смерти. В очередной раз его возглавил американский певец Майкл Джексон, сообщает издание.
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Фото: Shutterstock
По информации Forbes, заработок «короля поп-музыки» за прошедший год составил 48 млн долларов. Такой доход принесли лейбл Mijac Music и долгосрочная сделка с Sony. На втором месте списка оказался детский писатель и мультипликатор Тед Гайсел, более известный как Доктор Сьюз. Автор сказки «Гринч — похититель Рождества» заработал за 2020 год 38 млн долларов.
В тройку лидеров также вошел автор комиксов про Снупи и его друзей Чарльз Шульц. Сериал «Снупи в космосе», который показывали на стриминговом сервисе Apple TV+, принес наследникам Шульца 32,5 млн долларов.
На четвертом месте расположился гольфист Арнольд Палмер (25 млн долларов), на пятом — Элвис Пресли (23 млн доллара), на шестом — баскетболист Коби Брайант (20 млн долларов), на седьмом — рэпер Juice WRLD (15 млн долларов). Первую десятку замыкают Боб Марли (14 млн долларов), Джон Леннон (13 млн долларов) и певец Prince (10 млн долларов).
Ранее Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд 2020 года. Спойлер: их доходы тоже снизились!
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