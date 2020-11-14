Майкл Джексон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. В восьмой раз подряд!

По информации Forbes, заработок «короля поп-музыки» за прошедший год составил 48 млн долларов. Такой доход принесли лейбл Mijac Music и долгосрочная сделка с Sony. На втором месте списка оказался детский писатель и мультипликатор Тед Гайсел, более известный как Доктор Сьюз. Автор сказки «Гринч — похититель Рождества» заработал за 2020 год 38 млн долларов.

В тройку лидеров также вошел автор комиксов про Снупи и его друзей Чарльз Шульц. Сериал «Снупи в космосе», который показывали на стриминговом сервисе Apple TV+, принес наследникам Шульца 32,5 млн долларов.