Анна Нетребко исполнит партию Татьяны в опере «Евгений Онегин» на сцене Мариинского театра. Петербургский дебют!

Выступление Анны Нетребко в «Евгении Онегине» состоится 7 декабря — ее петербургский дебют в партии Татьяны. Одна из важнейших героинь русской оперы появилась в коллекции певицы еще в 2013 году, когда Нетребко пела в спектакле Метрополитен-оперы в ансамбле с Мариушем Квеченем и Петром Бечалой. Спустя несколько лет прямую трансляцию спектакля, дирижером которого был Валерий Гергиев, показали более чем в 70 странах мира, в том числе в 30 городах России.

«Теперь у публики есть возможность оценить Татьяну-Нетребко в мариинском «классическом» «Онегине», легендарной постановке Юрия Темирканова и Игоря Иванова. Многие поколения зрителей любят этого «Онегина» за поэтичность, психологическую точность и верность стилю», — говорят в Мариинском театре.

10 декабря на сцене Мариинского-2 состоится концертное исполнение оперы Джузеппе Верди «Набукко». Главную партию исполнит Пласидо Доминго, в партии Абигайль выступит Татьяна Сержан, в образе Фенены выйдет Екатерина Семенчук. «Обычно сцены сумасшествия в операх достаются сопрано. Благодаря роли Набукко и я наконец получил такую сцену», — говорит о своей партии Доминго. «Набукко» исполняется на итальянском языке и сопровождается синхронными титрами на русском.