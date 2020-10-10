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Посмотрите анимационный клип о Ленинграде, созданный американским мультипликатором Алексом Будовским

Американский аниматор российского происхождения Алекс Будовский представил анимационный клип к песне «Букет из салюта» группы «Яуза». Работа посвящена Ленинграду — городу, в котором родился художник. 

Как признался Будовский в Facebook, работа над клипом длилась полгода. Мультипликатору присылали старые этикеты и фотографии дворов-колодцев, которые были использованы для видеоряда. В клипе также мелькают самые разные достопримечательности Петербурга — от колонн Казанского собора и разводных мостов до медали «Родившемуся в Ленинграде».

Алекс Будовский родился в Ленинграде в 1975-м году. В 90-х он переехал в Нью-Йорк, где позднее окончил Бруклинский колледж со степенью бакалавра искусств по кинематографии. Будовский является автором оригинальных мультфильмов в жанре «чёрно-белого юмора». Одна из его ранних работ «Время принимать ванну в Клеркенвелле» (2002) была отмечена на ряде международных фестивалей.

Сабина Алиева,
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