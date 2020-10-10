Американский аниматор российского происхождения Алекс Будовский представил анимационный клип к песне «Букет из салюта» группы «Яуза». Работа посвящена Ленинграду — городу, в котором родился художник.
Посмотрите анимационный клип о Ленинграде, созданный американским мультипликатором Алексом Будовским
Как признался Будовский в Facebook, работа над клипом длилась полгода. Мультипликатору присылали старые этикеты и фотографии дворов-колодцев, которые были использованы для видеоряда. В клипе также мелькают самые разные достопримечательности Петербурга — от колонн Казанского собора и разводных мостов до медали «Родившемуся в Ленинграде».
Алекс Будовский родился в Ленинграде в 1975-м году. В 90-х он переехал в Нью-Йорк, где позднее окончил Бруклинский колледж со степенью бакалавра искусств по кинематографии. Будовский является автором оригинальных мультфильмов в жанре «чёрно-белого юмора». Одна из его ранних работ «Время принимать ванну в Клеркенвелле» (2002) была отмечена на ряде международных фестивалей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.