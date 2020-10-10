Посмотрите анимационный клип о Ленинграде, созданный американским мультипликатором Алексом Будовским

Алекс Будовский родился в Ленинграде в 1975-м году. В 90-х он переехал в Нью-Йорк, где позднее окончил Бруклинский колледж со степенью бакалавра искусств по кинематографии. Будовский является автором оригинальных мультфильмов в жанре «чёрно-белого юмора». Одна из его ранних работ «Время принимать ванну в Клеркенвелле» (2002) была отмечена на ряде международных фестивалей.