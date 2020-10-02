Ирландская звезда экспериментальной поп-музыки, «изгнанная принцесса глэма» Рошин Мерфи представила новый альбом Roisin Machine. На пятой студийной пластинке она вновь работает с DJ Parrot, придается меланхолии и призывает танцевать до самого утра в свете дискошара.
Певица Рошин Мерфи представила новый альбом Roisin Machine
Пластинка сконструирована таким образом, что вошедшие в нее песни органично звучат как вместе, так и по отдельности. Roisin Machine — это и ода диско-фанку (Incapable), и мастер-класс по ню-диско (Narcissus), и танцевальный боевик в лучших традициях 70-х (Murphy’s Law), и просто что-то большее (Something More). Последняя стала лид-синглом релиза и ловко переплетает меланхолию с желанием танцевать до самого утра под световыми зайчиками от дискошара.
«Для меня это лебединая песня старому укладу жизни. Да, в тексте много хвастовства, а ее лирический герой все-таки отрицательный персонаж, но в то же время весь мир сейчас, кажется, достиг той точки, когда каждый ощущает желание хоть как-то заполнить образовавшуюся внутри пустоту. На дворе мрачные времена, и наша песня символизирует собой восход солнца. Тот момент, когда диджей включает последнюю песню совершенно прекрасной ночи», — говорит Рошин о Something More.
Рошин Мерфи прежде была известна как вокалистка британского музыкального коллектива из Шеффилда Moloko, смешавшего в своем творчестве электронику, хаус, трип-хоп, эйсид-джаз и даже альтернативный рок. После распада группы Мерфи ушла в сольное плавание и дебютировала в 2005 году с альбомом Ruby Blue. В 2007 году культуролог Марк Фишер так описал творчество Рошин: «Рошин Мерфи изгнанная поп-принцесса глэма. Она репрезентует сладость — диско и искусства, чувственности и интеллигенции, роскошной оболочки и экзистенциальной тревожности — что когда-то казалось неизбежным, то теперь стало практически непостижимым».
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