«Для меня это лебединая песня старому укладу жизни. Да, в тексте много хвастовства, а ее лирический герой все-таки отрицательный персонаж, но в то же время весь мир сейчас, кажется, достиг той точки, когда каждый ощущает желание хоть как-то заполнить образовавшуюся внутри пустоту. На дворе мрачные времена, и наша песня символизирует собой восход солнца. Тот момент, когда диджей включает последнюю песню совершенно прекрасной ночи», — говорит Рошин о Something More.

Рошин Мерфи прежде была известна как вокалистка британского музыкального коллектива из Шеффилда Moloko, смешавшего в своем творчестве электронику, хаус, трип-хоп, эйсид-джаз и даже альтернативный рок. После распада группы Мерфи ушла в сольное плавание и дебютировала в 2005 году с альбомом Ruby Blue. В 2007 году культуролог Марк Фишер так описал творчество Рошин: «Рошин Мерфи изгнанная поп-принцесса глэма. Она репрезентует сладость — диско и искусства, чувственности и интеллигенции, роскошной оболочки и экзистенциальной тревожности — что когда-то казалось неизбежным, то теперь стало практически непостижимым».