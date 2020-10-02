Неожиданный релиз «Мумий Тролль» — макси-сингл «После завтра», который не только нигде не анонсировался, но и удивляет своими гостями. Как минимум потому, что на фитах Скриптонит и T-Fest!
«Выходите живыми, будем кутить»: послушайте новый макси-сингл «Мумий Тролль». На саппорте — Скриптонит и T-Fest!
За день до релиза солист «Мумий Тролль» Илья Лагутенко выложил в Instagram загадочное видео, на котором говорит, что «подустал от всех от вас, земляне». Позже появилось еще одно. «Здравствуйте, призраки завтра. Осталось собраться, будем кутить. Мы как будто бы были знакомы, куда выслать цветы? Тут не нужно больше шутить. Мы все рискуем, нам так нельзя». Такие промо напугали слушателей — «столько мыслей и все грустные, скорее бы уже понять, к чем это», говорили они.
В интервью Apple Music Лагутенко объяснил значение пугающей тайны. Несмотря на то, что альбом записывался в эпоху до коронавируса, в 2019 году на Vox Studios в Лос-Анджелесе, «Призраки завтра» звучат невероятно злободневно в коронавирусном 2020-ом. Инопланетный гость ставит диагноз «зачиханной планете», предлагает набраться терпения и призывает «выходить живыми, будем кутить» — тогда, когда будет можно. «Да, это переживания, но не за себя. Я уже не мальчик-подросток, я теперь отец. Переживаю за своих детей и думаю о том, что им останется после нас», — говорит Лагутенко.
То, что на саппорте макси-сингла Скриптонит и T-Fest, объясняется Лагутенко еще проще — артисты входят в его личный список лучших российских хип-хоп исполнителей. «Я не первый год слежу за российским хип-хопом и все время думаю: есть ли в нем кто-то радующий мой персональный музыкальный вкус как слушателя? В моем личном топ-2 — Скриптонит и T-Fest. Оба они — на этом альбоме. Когда я послушал их версии наших новых песен, у меня было только одно замечание: "Зачем вы меня так много в них оставили?"», — признается солист «Мумий Тролль».
4 декабря 2020 года «Мумий Тролль» представят свой новый полноформатный студийный альбом «После зла», в поддержку которого после отправятся в тур.
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