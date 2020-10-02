В интервью Apple Music Лагутенко объяснил значение пугающей тайны. Несмотря на то, что альбом записывался в эпоху до коронавируса, в 2019 году на Vox Studios в Лос-Анджелесе, «Призраки завтра» звучат невероятно злободневно в коронавирусном 2020-ом. Инопланетный гость ставит диагноз «зачиханной планете», предлагает набраться терпения и призывает «выходить живыми, будем кутить» — тогда, когда будет можно. «Да, это переживания, но не за себя. Я уже не мальчик-подросток, я теперь отец. Переживаю за своих детей и думаю о том, что им останется после нас», — говорит Лагутенко.

То, что на саппорте макси-сингла Скриптонит и T-Fest, объясняется Лагутенко еще проще — артисты входят в его личный список лучших российских хип-хоп исполнителей. «Я не первый год слежу за российским хип-хопом и все время думаю: есть ли в нем кто-то радующий мой персональный музыкальный вкус как слушателя? В моем личном топ-2 — Скриптонит и T-Fest. Оба они — на этом альбоме. Когда я послушал их версии наших новых песен, у меня было только одно замечание: "Зачем вы меня так много в них оставили?"», — признается солист «Мумий Тролль».

4 декабря 2020 года «Мумий Тролль» представят свой новый полноформатный студийный альбом «После зла», в поддержку которого после отправятся в тур.