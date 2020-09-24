Долгожданное возвращение на сцену группы «Кино» не состоится этой осенью, как было запланировано. Музыканты перенесли выступления на 2021 год — по их мнению, «сейчас уже точно понятно, что этой осенью нигде нельзя будет проводить события на десять тысяч зрителей».
Группа «Кино» перенесла запланированное на осень воссоединение. Концерты состоятся в 2021 году
«Правила проведения мероприятий придумываем не мы, но мы дорожим здоровьем наших поклонников — и вынуждены им подчиняться. Мы решили не ждать до последнего момента, чтобы у вас осталось время скорректировать свои планы и приносим извинения всем, кому создадим неудобства. Мы очень благодарны всем за ту поддержку, которую от вас получаем, и просим вас еще немного подождать. Мы работаем над концертами уже два года и нам тоже уже очень хочется показать вам, что у нас получается», — сообщили музыканты.
Объявлены новые даты концертов группы «Кино». 7 февраля 2021 года музыканты выступят в Минске, 13 и 14 февраля — в Петербурге, 13 марта — в Киеве, 17 апреля — в Нижнем Новгороде, 14 и 15 мая — в Москве, а также 19 июня в Риге. Билеты можно посмотреть на официальном сайте группы.
На петербургском независимом музыкальном лейбле Maschina Records готовится к выходу неизданный ранее альбом группы «Кино» «Любовь – это не шутка». Лонгплей прошел посекундную реставрацию и будет оформлен редкими аудио и фотоматериалами — а на обложке расположится рисунок друга группы, художника Андрея Крисанова. Всего на пластинке можно будет услышать 10 треков — в том числе «Ты мог быть героем», представленный в феврале 2020 года.
В ноябре 2018 года вышла в свет последняя песня Виктора Цоя «Атаман». Композиция долгие годы считалась утраченной. А в феврале 2019 года музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови».
В издательстве «АСТ» вышла книга-альбом американской панк-певицы и актрисы Джоанны Стингрей «Русский рок. История. Фотографии. Интервью. Документы». Внутри, помимо фотолетописи процесса становления и развития русского рока и советского арт-андеграунда, неизвестное ранее интервью 23-летнего лидера группы «Кино» Виктора Цоя — про коммерциализацию музыки на Западе, дружбу, новорожденного сына и жену. «Собака.ru» публикует полный его текст.
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