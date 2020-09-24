«Правила проведения мероприятий придумываем не мы, но мы дорожим здоровьем наших поклонников — и вынуждены им подчиняться. Мы решили не ждать до последнего момента, чтобы у вас осталось время скорректировать свои планы и приносим извинения всем, кому создадим неудобства. Мы очень благодарны всем за ту поддержку, которую от вас получаем, и просим вас еще немного подождать. Мы работаем над концертами уже два года и нам тоже уже очень хочется показать вам, что у нас получается», — сообщили музыканты.

Объявлены новые даты концертов группы «Кино». 7 февраля 2021 года музыканты выступят в Минске, 13 и 14 февраля — в Петербурге, 13 марта — в Киеве, 17 апреля — в Нижнем Новгороде, 14 и 15 мая — в Москве, а также 19 июня в Риге. Билеты можно посмотреть на официальном сайте группы.