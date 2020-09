Как изменились музыкальные вкусы россиян за 10 лет? В аналитике «Яндекс.Музыки»

В 2010 году россияне чаще всего слушали иностранную и российскую поп-музыку, зарубежный рэп, танцевальные треки, а также релизы независимых российских музыкантов. Ровно 10 лет назад самыми популярными треками были Turn The Lights Off, совместный трек Эминема и Рианы Love The Way You Lie, а также хит Airplanes от B.o.B и Hayley Williams. В 2020 году самыми популярными жанрами у россиян стали российские поп-музыка и рэп, танцевальные треки, R&B и хаус. Три главных трека осени — песня «Юность» группы Dabro, «Сияй» от Ramil’ и совместная композиция «Краш» Клавы Коки и NILETTO.

Интерес к российской музыке — возвращение к норме, а активное увлечение зарубежной музыкой в 2010-х годах было обусловлено необходимостью «залпом» освоить десятилетия западной поп-культуры, доступ к которой ранее был ограничен, считает директор Института музыкальных инициатив Данил Перушев.

«Это время прошло, и интерес слушателей естественным образом вернулся к тем героям, которые говорят с ними на одном языке о понятных проблемах. Кроме того, русскоязычной музыки сейчас в принципе стало больше. Во-первых, из-за доступности инструментов для ее создания: сейчас можно за относительно небольшие деньги оборудовать домашнюю студию и создавать треки уровня топ-100. А во-вторых музыка как индустрия сейчас привлекает очень много таланта, энергии и амбиций, потому что это один из немногих работающих социальных лифтов в стране. Вот мы и оказались в ситуации: когда есть огромное предложение и мощный спрос на отечественную на музыку», — говорит Перушев.