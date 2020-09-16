Мадонна напишет сценарий и снимет фильм о себе

Производством фильм-автобиографии Мадонны займется кинокомпания Universal Pictures. Соавтором сценария выступит американская писательница Брук Бьюзи-Морио, известная под псевдонимом Диабло Коуди — в 2008 году она была удостоена «Оскара» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Джуно». Название и дата выхода ленты в прокат пока не разглашаются — известно только, что в центре внимания фильма «всегда будет музыка».

«Я хочу рассказать о том, каким потрясающим путешествием стала для меня жизнь артиста, музыканта, танцора и человека, который пытается идти в этом мире своей собственной дорогой. В центре внимания этого фильма всегда будет музыка. Музыка поддерживала меня, а искусство сохраняло жизнь. Есть еще так много нерассказанных и вдохновляющих историй — и кто их лучше всего расскажет, как не я сама», — говорится в заявлении Мадонны.

Мадонна не только автор-исполнитель, поп-певица и музыкальный продюсер — она также актриса, режиссер, детская писательница и самая коммерчески успешная исполнительница в истории по версии «Книги рекордов Гиннесса». Двадцать работ Мадонны возглавляли главные сингловые чарты США или Великобритании, тринадцать — альбомные. Американская ассоциации звукозаписывающих компаний признала Мадонну самой продаваемой рок-исполнительницей XX века и второй среди певиц в США.